„Nem másodlagos disznók vagyunk, hanem meg akarunk élni” – az utca embere Lázár János kijelentéséről

Többek között az alábbiakat mondta: „Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót – mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák –, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti.”

Járókelőket kérdeztünk Budapesten, a Keleti pályaudvarnál többek között arról, hogy mit gondolnak a miniszter mondatairól.

A videó egyes fejezetei az alábbiaknál találhatók:

0:00 Beköszönés.

0:14 Mit szól Lázár János kijelentéséhez?

7:00 Mi a véleménye a hazai cigányság helyzetéről?

9:05 Vár-e változást a cigányság helyzetében az áprilisi választások után?

10:24 Elköszönés. Iratkozzanak fel!

Összes videós anyagunkért pedig kattintson ide>>>

Ha csak hallgatni szeretné műsorainkat, itt megteheti:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>