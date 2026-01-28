„Nem másodlagos disznók vagyunk, hanem meg akarunk élni” – az utca embere Lázár János kijelentéséről

Többek között az alábbiakat mondta: „Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót – mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák –, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti.”
Járókelőket kérdeztünk Budapesten, a Keleti pályaudvarnál többek között arról, hogy mit gondolnak a miniszter mondatairól.
A videó egyes fejezetei az alábbiaknál találhatók:
- 0:00 Beköszönés.
- 0:14 Mit szól Lázár János kijelentéséhez?
- 7:00 Mi a véleménye a hazai cigányság helyzetéről?
- 9:05 Vár-e változást a cigányság helyzetében az áprilisi választások után?
- 10:24 Elköszönés. Iratkozzanak fel!
