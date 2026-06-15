„Orbán Viktor el fog tűnni” – kipakoltak a járókelők

Az egyes fejezeteket a videó ezen részeinél találja:
- 00:00 Beköszönés.
- 00:24 Mi a véleménye arról, hogy Orbán Viktort újból a Fidesz elnökévé választották?
- 02:05 Ön szerint mi lesz Orbán Viktorral 2-3 év múlva?
- 03:21 Mennyire sikerülhet a Fidesz megújulása?
- 04:47 Elköszönés. Iratkozzanak fel!
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