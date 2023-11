„Orbán Viktor ne csak a Túró Rudi áfáját csökkentse! Ez a minimum” – olvasói levél

Aranyélet című rovatunkban vasárnap esténként olvasói leveleket adunk közre. Jóról is, rosszról is. Szerkesztőségünk a levelek tartalmával nem feltétlenül ért egyet, azokat jogunkban áll megszerkeszteni, miközben a stílusuktól és a tartalmuktól függően nem vagyunk kötelesek mindegyiket közölni. Várjuk írásaikat az [email protected] e-mail-címre!

Orbán Viktor csak papol a költségek csökkentéséről, de kell neki a sok áfa. Fotó: Orbán Viktor / Facebook

„Tisztelt szerkesztőség!

Nem vagyok közgazdász, viszont érdekel a gazdaság, rendszeresen olvasom az Önök oldalát. Most, a héten láttam itt, hogy a kormány benyújtotta a jövő évi adótörvényeket az Országgyűlésnek, de ebből megint nem az derült ki nekem, hogy hozzányúltak volna a durván magas áfához.

A gazdasági és pénzügyi dolgokat a maguk valójában látom, amikor bemegyek egy boltba. A különféle szolgáltatásokat is igénybe veszem, s mivel már kötelező a számla és azon az adóhányad feltüntetése, azonnal egyértelmű, hogy mi a legnagyobb baj itt: hát persze, hogy az áfa, mármint annak mértéke, a legtöbb esetben ez 27 százalék.

Szerintem ez felháborítóan magas, lehetne szép lassan lejjebb vinni, hogy ne nagyon csökkenjenek az állami bevételek. Egy évben többször is külföldre megyek, rövid időre, akárcsak ismerőseim közül jó páran. Nem messze, csak a környező országokba, főleg a szlovákokhoz meg az osztrákokhoz, de újabban Szlovákiába és Horvátországba is, nem messze a határtól. Ezt csak azért írtam le, hogy lássák: azonnal össze tudom hasonlítani az árszínvonalat és mivel utána néztem, tudom azt is, hogy sokkal jobb ott a helyzet az áfával. Az kevés, hogy állítólag alacsonyabb lesz a Túri Rudi áfája, azzal még semmit nem oldottak meg.

Orbánnak is meg kellene értenie, hogy csak sokkal alacsonyabb áfával leszünk versenyképesebbek. Az emberek kevésbé fognak külföldre járni bevásárolni, ha látják, hogy a kisebb áfa miatt is olcsóbb az áru vagy a szolgáltatás itthon, mint ott. Korábban voltak olyan statisztikák, hogy ha a kormány valamilyen adóterhet csökkentett, akkor a befizetési hajlandóság növekedett és a végén jobban járt az állam, kevesebb volt az adóelkerülő.

Tudom, hogy az áfa a fogyasztásba van beépítve és így kikerülhetetlen, nem lehet nem befizetni. De ha a túl magas áfa okozta végső fogyasztói ár nagyon magas, akkor kevesebben fogják vagy akarják megvenni az adott árut vagy szolgáltatást, vagyis kisebb lesz a fogyasztásból bejövő áfamennyiség. Olvastam, pont itt, hogy az utóbbi hónapokban jóval kevesebb üzemanyag fogyott, mint tavaly, márpedig, ha jól tudom, nagyon magas az adótartalma.

Ha hiány van a közkasszában, akkor azt máshogy kellene pótolni. Például úgy, hogy nem költ a kormány az értelmetlen presztizs beruházásokra, vagy Orbán nem arcoskodik annyit Brüsszelben, hogy jöhessen a nekünk járó pénz. Vagy olyan emberekkel veszi körbe magát, akik értenek a gazdasághoz és nem csak jelszavakat puffogtatnak, mint a legtöbb miniszter.

Köszönöm, hogy lehozzák a levelemet!

Üdvözlettel

Nagy Béla, Budapestről"