"Örülök az akkugyárnak, végre jelentkezhetek raktárosnak" – olvasói levél

Aranyélet című rovatunkban vasárnap esténként olvasói leveleket adunk közre. Jóról is, rosszról is. Szerkesztőségünk a levelek tartalmával nem feltétlenül ért egyet, azokat jogunkban áll megszerkeszteni, miközben a stílusuktól és a tartalmuktól függően nem vagyunk kötelesek mindegyiket közölni. Várjuk írásaikat az aranyelet@mfor.hu e-mail-címre!

Targoncásnak lenni sem rossz, de még jobb középvezetőnek. Fotó: Pixabay

„Tisztelt szerkesztőség!

Örömmel olvastam, hogy Debrecen mellett már Nyíregyházán is akkumulátorgyár megépítése van tervben. Azt írta a cikk (nem a maguké), hogy a keleti országrészeken nagy fejlesztések lesznek, ezért ott „magas színvonalú logisztikai munkaerő megléte is szükséges”. Lényeg, hogy Nyíregyházán - kellő érdeklődés esetén - felsőfokú logisztikai menedzser képzést indítanak személyes oktatás formájában, ráadásul akár már idén ősszel. Nemcsak a nyíregyházi, de a Debrecen és Miskolc környéki érdeklődőket is várják.

Már nagyon vártam erre, ugyanis én csak szakközepet végeztem és jól jönne egy ilyen tanfolyam vagy képzés. Egyébként van targoncavezetői jogsim is. Megtudtam, hogy az ilyen nőket ilyen munkára is beoszthatják, de én tovább akarok lépni és egy egész részleget szeretnék irányítani.

Kapcsolódó cikk „Orbán elárulja a magyarokat és beengedi az ázsiai munkásokat" - olvasói levél Szakmai szervezetek is egyre hangosabban kérik, hogy a kormány korlátozza az olcsó külföldi munkaerő beáramlását. Olvasóink közül is sokan sürgetik ezt.

Mellesleg szerintem a kormány jól teszi, hogy pótolja valahogy azt a pénzt, amit nem ad ide nekünk Brüsszel. Az akkugyárak nyilván helyes döntés, mert nő a termelés és lesz iparűzési adó is, mi fogjuk ellátni egész Európát aksikkal, ennek biztos fog örülni a Mercedes, az Audi meg a BMW és a többi autós cég. Ezzel mi, itt élők és dolgozók csakis jól járhatunk.

Valójában nem értem, hogy mi ez a nagy felhajtás a gyárak körül. Azt mondta a kormány, hogy majd nagyon szigorú lesz a mindenféle környezetvédelmi ügyekben. Szerintem nem fogják engedni, hogy a kínaiak vagy más külföldi vállalat vízhiányt okozzon például Debrecenben vagy itt nálunk a Nyírségben.

Inkább örülni kellene, hogy a kormány ott is létrehoz új munkahelyeket, ahol eddig nem nagyon ment. A mi vidékünk pont ilyen. Szóval lényeg, hogy a raktáros, szerintem ez a logisztikai menedzserség épp ezt takarja, fontos beosztás egy üzemnél. Márpedig én szeretnék fontos lenni.

Üdvözlettel

Nagy Ilona, egy olvasó a Nyírségből"