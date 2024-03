Rogán Antal már kedden lemond? - olvasói kommentek

A héten kétségkívül valamennyi Magyar Péterrel kapcsolatos bármilyen hírt szinte „falták” az olvasóink, nem is lehet egyet kiemelni. Mi is van a „Magyar Péter jelenség” mögött? Erre válaszul leginkább egy Brian élete idézetet tudnánk elővenni a kalapból:

„– Nem én vagyok a Messiás!

– Szerintem te vagy – mondta valaki. – Én tudom. Követtem már egy párat.”

Magyar Péter azt mondja, bizonyítékai vannak, hogy a propagandaminisztérium manipulálta az ügyészségi iratokat.

Fotó: Mfor / Izsó Márton

Van elégedetlenség a Fidesz 14 éves uralkodásával kapcsolatban, nem is kevés. Az életszínvonal és a magyar gazdaság sem szárnyal. Eddig azonban úgy tűnik, hogy Magyar Péternek nem a Fideszből kiábrándultakat sikerült megszólítani, hanem leginkább az apátiába süllyedt ellenzéki szavazókat. Ez már önmagában jó amennyiben újra aktivizálja az ellenzéki pártokból és mindenből is kiábrándult szavazókat, újra téma a közélet és a politika. No de kinek jó ez hatalomtechnikai szempontból? Erről is beszélgettek kollégáink az „Ez viszont privát” című műsorban:

De nézzünk inkább a kommenteket, mit a véleményünk olvasóinknak Magyar Péterről és a „jelenségről”:

Edit így gondolja:

"Varga Judit volt igazságügyi miniszterként úgy érezte, hogy a miniszterségének utolsó 3 évében reménytelen lett volna az állítólagos "családon belüli erőszak nyilvánosságra hozása, kivizsgálása". Majd most, miután Magyar Péter az ország egyik legnagyobb tömegű rendezvényét hozta össze, amely a Viktor rendezvényénél másfélszer több embert érdekelt, rájött mennyire fontos is lenne ezzel az üggyel foglalkozni, mert ez a kormány mégiscsak egy családbarát kormány. Van az a juttatás, ugye Judit, ami akkora mértékű, amitől az embernek már akár el is kezdhet "korpásodni a haja" ... ?

István tömören ezt írta:

„Mi lapul Magyar Péter tarsolyában?” Annyi sem, mint Simicskáéban. Az meg semmi volt."

Péter még rövidebben:

"Félig teli a pohár."

Béla:

"Szerintem a Fidesz számára kedvező lehet az ellenzéki tábor tovább osztása, azonban ez elsősorban 2026-ra igaz, az egy az egy ellen verseny elsősorban 2026-ban lesz érdekes, addig azonban nem tudható, hogy a „Magyar Péter jelenség” kitart-e."

Judit kommentje:

"Becsülöm a bátorságát, belebuktak már többen. Nekik kellene összefogni, egymást védeni támogatni…"

Barnabás:

"Magyar Péter eddig semmi újat nem mondott, amit a közéletet aktívan követő közönség ne tudna vagy ne sejtene. Várom a leleplezést és persze ha lesz, akkor utána a lemondásokat. Például elsőnek Rogén Antalét, utána meg a főnökéét."

István szerint:

"Volt már korábban is „messiás”, az is igaz, hogy a legutóbbi megváltóhoz képest Magyar Péter eddig professzionálisan viselkedett. Dezső András „lepropagandistázásán” túl igazán nagy hibát eddig nem követett el."

Károly meglátása:

"Amióta Magyar színre lépett egyre kevesebb a szó K. Endréről.... és ez jó a Fidesznek .... van még kérdés?"

Mária:

"Azért a Rogán-féléknek ne a menekülést ajánlgassa, hanem törvényes elszámoltatást és ha jogos, akkor jöjjön a börtön."

Katalin őszinte volt:

"Sok sikert Péter!"

Anna erre hívta fel a figyelmet:

"Milyen érdekes, hogy a héten megszavazták a kormány rokonok katonai védelmét is. Mitől félnek vajon?"

Márti így látja

"Szomorú, ha szavaznak rá. Kihasználta felesége bizalmát, most azzal él vissza. Eddig csak ennyit teljesített is!"

Éva:

"Nem félünk és Juditnak hiszünk. Erőss őseid forognak a sírjukban, Péter. Gondolhatnál a fiaidra is néha, ha már a feleségedre nem vagy tekintettel!"

József válasza Évának:

"Rendben... akkor te a Juditnak hiszel… aki biztos majd szavahihetően elmondja egyszer, hogy kinek a ráhatására írta alá a fideszbarát pedomentést. Magyar Péter meg ne harcolgasson a rendszer ellen, inkább gondoljon a gyermekeire.. .hmm… lehet, hogy rájuk is gondol...és ezért is harcol?? hiszünk."

