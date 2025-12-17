Sokkal kevesebbért is vállalni kéne a felelősséget – az utca embere a gyermekvédelmi botrányról

A gyermekvédelmi intézmények botrányos működése miatt Magyar Péter szombaton a kormány és az államfő távozását követelte. A kormány utasítására a rendőrség is kivonult ezekhez az intézményekhez. Járókelőket kérdeztünk arról, hogy ezek után le kell-e mondania valakinek, és ha igen minek. Az iránt is érdeklődtünk, hogy mi a véleményük az ügyről, illetve meglátásuk szerint mit kéne tenni a gyermekvédelmi intézmények működésének javításáért.

Lapértesülés szerint a felvételünk készítése után lemondott a Szőlő utcai javítóintézet múlt héten kinevezett igazgatója.