Sulyok Tamás eltávolítása önmagában nem rossz ötlet, de… – az utca embere az alaptörvény módosításáról

Az egyes fejezeteket a videó ezen részeinél találja:
- 0:00 Beköszönés.
- 0:24 Mit gondol Sulyok Tamás köztársasági elnök eltávolításáról?
- 3:32 Mit szól ahhoz, hogy a vármegye ismét megye lesz?
- 5:56 Mit szól a parlamenti képviselők mandátumának 12 évre korlátozásához?
- 8:37 Elköszönés. Iratkozzanak fel!
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