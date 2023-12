Tudjuk, hogy mit nézett 2023-ban - A Top10 legnépszerűbb Utca embere videó

1. Mészáros Lőrinc jachtozott

Sokkolta az országot, amikor egy Rose D’or (Aranyrózsa) nevű 30 milliárdos jachton fotózták le Mészáros Lőrincet és feleségét, Várkonyi Andreát. A Klasszis klub YouTube-csatornáján négy hónap alatt 33 ezren látták az erről készült videót.

2. Hová megy Orbán Viktor?

Szintén a bulvár kategóriába tartozott, amikor arról kérdeztük az embereket, hogy szerintük Orbán Viktor kormányfő miért megy be kedden reggelenként egy ferencvárosi házba. Ezt 22 ezren látták.

3. Nincs tanár, nincs jövő?

A tanárok helyzetéről rengeteg szó esett 2023-ban, ezért nem véletlen, hogy 21 ezren látták azt a videót, amelyben pedagógusokat kérdeztünk.

4. Állampapír az álompapír?

Idén is vették az emberek az állampapírt, mint a cukrot, amiben az is szerepet játszott, hogy új sarcot vetett ki a kormány a lakossági megtakarításokra: 13 százalékos szociális hozzájárulást is fizetni kell betéti kamatok után. Ezt 16 ezren látták.

5. Ennyiből ki tud megélni?

Az infláció miatt a megélhetés is sokkal nehezebb lett 2023-ban, ezért a minimálbérről szóló Utca embere is sokakat érdekelt: 6,5 ezren nézték meg.

6. Nagy durranás volt

Már senki nem emlékszik rá, hogy milyen volt az idei tűzijáték, de a kormány eltapsolt rá 1,5 milliárd forintot. Erről is volt véleménye az embereknek, amire sokan voltak kíváncsiak: 6,3 ezren nézték meg a videót.

7. Euró a láthatáron?

Idén sem lett eurója Magyarországnak és vélhetően egy ideig még nem is lesz. Ennek ellenére sokakat érdekelt a megosztó téma, ugyanis a forintot is szeretik.

8. Berlin, London, Párizs?

Szintén az infláció miatt lett újra aktuális kérdés a külföldi munkavállalás. A magyarok általában nehezen mozdulnak, de azért Ausztriában százezrek próbáltak szerencsét. Az erről szóló videót 4,5 ezren látták a Klasszis klub YouTube-csatornáján.

9. Kifutották magukat

Az év legnagyobb hazai sporteseményei az atlétikai világbajnokság volt, a szurkolókat arról kérdeztük, a magyar csapattól milyen eredményekre számítanak, és szerintük megéri-e egy ekkora világversenyt Magyarországra hozni. Ezt a videót 2,4 ezren látták.

10. Hihetetlen, de elkészült

Öt és fél év után március 20-tól pedig teljes vonalon jár végre a 3-as metró. Ez az ország legforgalmasabb vasútvonala, a napi sok százezer ember utazását biztosítja. Ezért kérdeztük meg az utca emberét, hogy mit szólnak a végeredményhez.

Abban biztosak lehetnek, hogy 2024-ben is kint leszünk az utcán és meghallgatjuk az emberek véleményét.