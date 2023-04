"Úgy biztos nem lesznek olcsóbbak az élelmiszerek, ahogyan Orbán Viktor csinálja" – olvasói levél

Aranyélet című rovatunkban vasárnap esténként olvasói leveleket adunk közre. Jóról is, rosszról is. Szerkesztőségünk a levelek tartalmával nem feltétlenül ért egyet, azokat jogunkban áll megszerkeszteni, miközben a stílusuktól és a tartalmuktól függően nem vagyunk kötelesek mindegyiket közölni. Várjuk írásaikat az aranyelet@mfor.hu e-mail-címre!

Világbajnokok vagyunk az élelmiszer-inflációban. Fotó: Depositphotos

"Tisztelt Aranyélet!

Látszik, hogy nem ért hozzá ez az Orbán Viktor, akinek ráadásul jogi diplomája van és boltot biztos nem látott még közelről. Szerintem az értelmes közgazdászokat is elüldözte már maga körül. Különben nem engedték volna, hogy ilyen hülyeségeket csináljon.

Most, a héten is mit mondott az egyik beosztottja, ez a Gulyás. Még hosszabb ideig lesznek az ársapkák, de ez nem elég, majd csuklóztatják a diszkont láncokat, illetve nem mindet, biztos csak a külföldieket, hogy folyamatosan akciózzanak 20 különféle élelmiszert. Én még emlékszem arra, hogy volt egy úgynevezett Árhivatal az átkosban, az íróasztal mellől mondta meg az illetékes elvtárs, hogy mi mennyibe kerül az országban. Ezt játssza most Orbán és csapata.

Szerintem úgy biztos nem lesznek olcsóbbak az élelmiszerek, ahogyan Orbán Viktor csinálja. Sokkal jobban tenné, ha levinné az alapvető cikkek áfáját. Nagyobb lenne a forgalom ezekből. Van egy vállalkozó ismerősöm, az mondta, hogy amikor valamiből kisebb lett az adóteher, akkor rögtön sokkal több vállalkozó fizette be az adott adót, ezt a NAV is gyorsan kimutatta, szóval ez jobban megéri, mint a ritkábban befizetett magasabb adó.

Egyébként úgy látom, hogy az ellenzék sem nagyon érti ezt az árstopos ügyet. Tapsol annak, hogy még hosszabb ideig lesz érvényben. Persze, a legszegényebbeknek ez segítség egy ideig, csakhogy ez az egész torzítja a piacot. Semmi értelme, csak politikai puffogtatás és megint annak a rétegnek szól, amelyik kritika nélkül elhiszi, amit ez a kormány mond, Orbánnal az élen.Miért nem képes megérteni ez a felcsúti ember, hogy egy profit alapon működő cég mindig meg fogja találni, hogy miként lehet behozni az egyes cikkeken elszenvedett veszteséget egy vagy több másikon. Ráadásul megint rosszat tesz a kis boltokkal, ha akciókra kényszeríti a nagy hálózatokat. Ki az a hülye, aki a sokkal drágábbat veszi a kis boltban, amikor a „szuper akciósat” is megveheti a diszkont láncnál? Ezt hívják úgy, hogy lábon lőtted magad, Viktor!

T. István

Egy felháborodott olvasó"