„Vármegye-tábla helyett a tanárokat kellene megfizetni rendesen” – olvasói levél 

Kinek tejelnek a lecserélt táblák? Fotó: MTI

"Tisztelt Aranyélet!

Már megint kidobott sok pénzt a kormány a mi pénzünkből. Mi a fenének cserélik le a megye-táblákat? Nem volt jó? Elrozsdásodtak? Egy fenét! Megint adtak valami jó kis megbízást egy „baráti” cégnek. És mit csinálnak a régiekkel? És honnan fizetik majd a rengeteg állami felirat, tábla, térkép, stb. lecserélését? Nincs minden online, tessék elmenni bármelyik megyébe!

A napokban autóztam a régi balatoni úton Martonvásár felé. Tárnok után nem sokkal látom, hogy „Fejér vármegye”, mármint ezt a barnás táblát. Gyorsan lefotóztam, remélve, hogy egyszer majd archívumba kerül – ha értik mire gondolok. Visszafelé ugyanebben a magasságban is fotóztam, de ott még a régi tábla volt: Pest megye. Mi ez a rendetlenség, kedves kormány? Megbüntetni mindenkit aki ilyen hanyag volt! Hajrá!

De inkább komolyra fordítom. A múlt visszaépítése ezerrel zajlik, ezt látom. Sok-sok adóforintunkba kerül ez a hóbort. Persze, biztos készült olyan „felmérés”, ami szerint a lakosság túlnyomó többsége levelekkel bombázta a vezetést, hogy ugyan, legyen már vármegye a megyékből és hasonló őrültségek. Miért nem volt jó, ahogy volt? Kit zavartak a megyék? Engem nem.

Na, és a főispánok sem kellenek. Ez is hülyeség és pénzkidobás. Ha ez így megy tovább, akkor jön vissza a tized meg a füstadó és a röghöz kötöttség. Tiszta feudalizmus. Tekintetes urak! Ébredjenek már fel! Hahó! Itt a XXI. század!

A pénznek sokkal jobb helye is lenne. Például vármegye-tábla helyett a tanárokat kellene megfizetni rendesen. Nem csak ígérgetni nekik, hogy majd, egyszer lesz emelés. Aztán értelmes tankönyvekre is költeni lehetne, hogy az egészségügyről már ne is beszéljek.

Üdvözlettel

Egy rendszeres olvasó”