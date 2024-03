"Vesszen a bankkártya, éljen a készpénz!" - olvasói kommentek

Magyarországon a készpénzhasználat napjainkban sem ment ki a divatból, vannak azonban olyan országok, ahol a készpénzhasználat mára marginális jelentőséggel bír. Svédországban például 9 százalék alá csökkent a készpénz használata.

Az egyes fizetési módszerek aránya nagyban függ attól, hogy az emberek milyen formában kapják a fizetésüket, nyugdíjukat, ahol a készpénz megmaradt, ott annak használata is elterjedtebb. Melyik a jobb? Pro és kontra lehet érveket felsorolni egyik és másik fizetési lehetőség mellett vagy éppen azok ellen. Ebben mi nem is kívántunk állást foglalni, hanem inkább megkérdeztük a járókelőket, mi a véleményük erről a kérdésről. Ez a riport volt a héten legtöbb interakciót kiváltó anyagunk, azaz a legtöbb olvasónk ennek kapcsán fejtette ki véleményét.

Zsuzsanna meglátása:

K. Jánosné:

Is - is. A vásárlás helye és összege határozza meg.

Hasonló véleményt fogalmaz meg Viktória is:

Igor ezt írta:

Utálom a kp-t, nem is nagyon használom. A kp koszos, büdös, fertőző. (Ugye tudod, hol járt korábban a keze annak, aki előtted tapogatta a bankjegyeidet?) Sosincs nálad elég kp, vagy épp túl sok van a tárcádban, és félsz, hogy elhagyod. (Sokan az egész havi fizetésüket, nyugdíjukat képesek elhagyni, és utána itt sírnak a közösségi médiában...) Ha vásárlás után visszakapsz belőle, nem tudod hova tenni az aprót, ha viszont a zsebedben van, akkor csörög és zavar. Ha csak kp-d van, gyakran nem tudod használni a gyorskasszákat, és állhatsz a hosszú sorban a pénztáros előtt. Egy hátránya van annak, ha nem bankjeggyel fizetsz: könnyebben elköltöd a számlapénzt, mert kevésbé fáj, ha azzal fizetsz. (Erről létezik egy érdekes tanulmány.).

Aranka:

Csak is Kp!

Annamária szerint:

Ildikó így látja

Itt nagyon sokan hiányoztak töri órán, amikor a II. világháború utáni hiperinflációt, vagy a Rákosi rendszer megkopasztási technikáit tanulták. Szélsőséges esetben az állam igenis el tudja érni, hogy ne maradjon készpénz az állampolgároknál. Lehet, hogy a bankkártya kiszolgáltatottá tesz, de van olyan helyzet, hogy a készpénz sem garancia semmire, sőt az arany sem, mert a Rákosi rendszerben azt is be kellett szolgáltatni! Jó lenne emlékezni ezekre a dolgokra is!