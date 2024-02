"Vesszenek a bankok, a készpénz a király!" - újabb olvasói reakciók

Aranyélet című rovatunkban vasárnap esténként olvasói leveleket adunk közre. Jóról is, rosszról is. Szerkesztőségünk a levelek tartalmával nem feltétlenül ért egyet, azokat jogunkban áll megszerkeszteni, miközben a stílusuktól és a tartalmuktól függően nem vagyunk kötelesek mindegyiket közölni. Várjuk írásaikat az [email protected] e-mail-címre!

Csak ilyet akar elfogadni sok festő, burkoló, szerelő. Fotó: Depositphotos

Bán János: „Tisztelt: Kovács István úr! Én egyáltalán nem értek egyet önnel a fizetési módszerek tekintetében. Én teljes mértékben a kp-s fizetés mellett vagyok, és nem is kívánok ezen változtatni. És igaza van nem csak a vállalkozóknak, hanem mindenkinek aki nem bízik a digitális világban. Fogja már fel, ha megszűnik a készpénz, akkor minden ember, minden helyzetben, és mindenkor kiszolgáltatott helyzetben lesz, ÖN is. Gondolkodjon, még ha a nehezére esik is! DIGITÁLIS RABSZOLGA AKAR LENNI???”

Szabó Gyula: „Tisztelt Szerkesztőség! Én ha lehetne vissza mennék abba a korba amikor egy kézfogás többet jelentett mint ma egy 200 oldalas szerződés ügyvédekkel és egyéb hivatalos emberekkel megíratva. Egyébként a a készpénz az valódi pénz és nem ígérvény ami bármikor megtagadható! Például: Oltás nem felvételi hisztéria miatt, politikai nézet miatt, vagy amire már volt példa vallási hovatartozás miatt! Ki biztosít arról, hogy nem lesz ilyen, és hogyan lehet számon kérni, ha mégis?

A készpénz forgalom akármennyire is kényelmetlen egyeseknek, a szabadságunk záloga!!! Egyébként szívesen bajlódok a készpénzzel, mert érzem súlyát a költekezésben míg a bankkártya súlytalan és észrevétlen-felesleges költésre sarkalja az emberek nagy részét. Ráadásul egy plusz adó a bankok beiktatása a kereskedelembe, mert ha nem a vevő akkor az eladó fizet a banknak. Ha kötelező lesz az valódi védelmi pénz lesz, mint a maffiánál volt. Ja, szívesen fizetek 99,9 százalék adót csak a megmaradó 0,1 százalékból éljek úgy mint egy király!

(ez magán véleményem )”

Bányai Miklós: „Mi is Generál kivitelezők vagyunk, de mi tényleg OKOSBA csináljuk. Nekünk lehet utalni, számlát is adunk 5, vagy akár 0% áfával. Sőt, még garanciát is vállalunk.”

Bartha Béla: „Üdv! Nem tudom, ki hogy van vele, de én kp-t részesítem előnyben. Ami a zsebemben van az az enyém. Akkor teszem-veszem kezelési költség nélkül és nagyságtól függetlenül mikor akarom. A bankkártya tulajdonosnak semmije nincs csak kötelezettsége, még a kis műanyag kártya is a bank tulajdona (apró betűs részlet) Bármi történhet - nem működő terminálok, sőt rosszabb is. (Lásd a banki károsultakat) Sok munkahely megszűnése ami a pénzforgalommal jár. Köszönettel:B”

Mikó Tibor: „A készpénzes fizetésről annyit, hogy akkor a vállalkozónak legyen kevesebb amikor felveszi? A bankok lehúzzák az embert a nyereségért.”

Balogh István: "Nem tudom melyik párt nyomja ezt most ezerrel, de szerintem igaza van. Igenis jogunk van készpénzzel fizetni, csak azt nem értem, hogy ez miért nem természetes, mit kell ezen vitatkozni? Egyébként meg vesszenek a bankok, a készpénz a király és kész!"