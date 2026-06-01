100 dollárig repítheti az arany az ezüstöt, aztán dráma

Május végére szinte kerek 72 dollárra süllyedt az ezüst unciánkénti világpiaci ára a határidős kereskedésben. Ezzel négyhetes mélypontot is elért a nemesfém. Innen aztán szinte pillanatok alatt komolyabb felértékelődés várt a kiváló elektromos vezetőként is ismert ezüst árára, ami így 76,3 dollár fölött is járt.
Ebben eddig túl sok izgalmas momentum nem volna, hiszen 2026 eddigi jelentős részét az ezüst kurzusa durván a 75-80 dolláros ársávban töltötte kisebb-nagyobb megszakításokat nem említve.
A Bank of America (BofA) szakértői is úgy látják, hogy az ezüstpiac továbbra is gyengélkedik, az árak nem tudnak elszakadni a 75 dolláros szintől.
A bankház elemzői az év végig drágulást várnak ugyan, de figyelmeztettek, hogy az ipari kereslet átalakulása komoly akadályokat gördíthet a nemesfém elé.
