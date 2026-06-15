25-40 milliárdos kötvénykibocsátásra készül az Alteo

Az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. 25–40 milliárd forint összértékű kötvénykibocsátást tervez intézményi befektetők számára, a forrásbevonás pedig várhatóan ősszel indulhat – közölte a társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján megjelent rendkívüli tájékoztatásban.

A vállalat tájékoztatása szerint a kötvényprogram elsődleges célja a meglévő hitelállomány refinanszírozása, valamint a tőkeszerkezet stabilizálása, a saját tőke és az idegen források arányának javítása. A tervek szerint 3-7 éves futamidejű kötvények kerülhetnek piacra, forint- vagy euróalapú kibocsátás formájában, és megfelelő feltételek esetén zöldkötvény is megjelenhet a programban.

A kibocsátás részleteiről a piaci kereslet felmérését követően döntenek, a tranzakció után pedig a kötvények regisztrációját kezdeményezik a BÉT XBond multilaterális kereskedési rendszerében. A lebonyolításban az Erste Bank Hungary Zrt. működik közre.

Az Alteo korábban az MNB Növekedési kötvényprogramja keretében is hajtott végre kibocsátásokat, összesen 12,4 milliárd forint értékben, 2019-ben és 2020-ban.

A társaság 2026 első negyedévében 36 milliárd forintos árbevételt ért el, ami éves összevetésben 24 százalékos növekedés. Az EBITDA ugyanakkor 2,78 milliárd forintra csökkent, amit a vállalat többek között az egyszeri különadóval és a kedvezőtlen energiapiaci környezettel, valamint az alacsonyabb megújuló termelésből származó bevételekkel indokolt.

Az Alteo részvényei a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában forognak, a papírok pénteki záróára 3520 forint volt, az elmúlt egy évben 3240 és 5600 forint között alakult az árfolyam.