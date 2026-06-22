A 352-es szintre ásta be magát a forint

Az eurót reggel 7 óra után nemsokkal, 352 forinton jegyezték. A dollár jegyzése 307 forint 40 filléren, míg a svájci frank 380 forint 10 filléren állt. A forint az év eleje óta sokat erősödött a főbb devizákkal szemben. Bár egy időre volt 350 alatt is az euróval szembeni jegyzés, a hazai kormányváltás utáni megelőlegezett jó hangulatot az elmúlt napokban beárnyékolja a teljesen bizonytalan iráni béke. Kedden ugyanakkor az alacsony inflációs szintek miatt szinte biztosra veszi a pénzpiac, hogy a Magyar Nemzeti Bank 25 bázispontos kamatcsökkentést hajt végre, és 6 százalékra viszi le az alapkamatot. Erről itt írtunk bővebben.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.