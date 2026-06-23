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Befektetés Forint

356-ig gyengült a forint az euróval szemben

mfor.hu

Gyengült kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az eurót délután hat órakor 355,57 forinton jegyezték a reggel hét órai 352,70 forintos jegyzés után. A dollár jegyzése 312,41 forintra ment fel 308,85 forintról, a svájci franké pedig 385,81 forintra 381,64 forintról.

A forint kedd délutáni jegyzésén gyengébben állt a júniusi kezdésnél az euróval és a dollárral szemben 0,4 és 2,7 százalékkal, de 0,6 százalékkal erősebben a svájci frank ellenében.

Az év eleje óta a forint 7,5 százalékkal erősödött az euróval szemben, 4,6 százalékkal a dollár és 6,6 százalékkal a svájci frank ellenében.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

 

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