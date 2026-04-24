366 fölé szédelgett a forint

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a reggeli órákban, az előző esti jegyzéshez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró 366,75 forintra erősödött a tegnap esti 365,18 forintról. A dollár árfolyama 312,13 forintról 314,12 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 397,72 forintról 399,14 forintra nőtt. Az euró jegyzése 1,1680 dollárra gyengült a csütörtök esti 1,1698 dollárról.
(MTI)