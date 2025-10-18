Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Befektetés K&H Lakáshitel Otthon Start

A 3 százalékos lakáshitel berúghatja a SZÉP kártyák motorját is

mfor.hu

A szeptember 1-től igényelhető első lakás megszerzését támogató Otthon Start hitelprogram várhatóan jelentősen megemeli majd a SZÉP kártyák forgalmát is. Az év elejétől lakásfelújításra is fordítható juttatási forma eddig is népszerű volt, egyrészt dinamikusan bővült az év során az újonnan regisztrált elfogadóhelyek száma, zömmel felújításhoz lehetőséget adó barkács- és bútoráruházakkal, másrészt akár a 30-50 ezer forintos átlagos kosárméretet is elérte a vásárlások összege. Az új lakáshitel újabb lendületet adhat a lakásfelújítási rohamnak, hiszen a frissen vásárolt lakásokat be is kell rendezni ahhoz, hogy otthonná változzanak.

Új lendületet kaphat az év elején tapasztalt, SZÉP kártyás lakásfelújítási roham, amelyet a szeptember 1-től igényelhető Otthon Start program pörgethet fel. A K&H Bank adatai szerint igen jelentős volt már év elején is az érdeklődés az új lehetőség iránt – augusztusig több, mint 2000 lakásfelújítással kapcsolatos szolgáltatást nyújtó elfogadóhely regisztrált a pénzintézetnél, ezekkel együtt több, mint 46 ezer elfogadóhelyet tart nyilván a bank. A K&H Banknál a SZÉP kártyával rendelkező ügyfelek közül 13 ezren használták már ki a lakásfelújítási lehetőséget.  Augusztus végéig több, mint 780 millió forint értékben költöttek lakásfelújításra, mintegy 30 ezer tranzakció során a kártyatulajdonosok.

„Látható, hogy igen élénk az érdeklődés az új lakáshitelkonstrukció iránt, de ez közvetett módon hatni fog a lakásfelújításra is, hiszen a megvásárolt lakások berendezéséhez, felújításához szükség lesz forrásokra, ehhez pedig kiváló lehetőséget biztosít a SZÉP kártya.

A K&H kkv bizalmi index adatai szerint továbbra is az egyik legnépszerűbb béren kívüli juttatási forma, az elmúlt negyedévben például 5 százalékponttal, 15 százalékra emelkedett azon cégek aránya, akik ilyen formában is tervezik kiegészíteni alkalmazottjaik fizetését a következő 12 hónapban. Az első otthonokért folytatott roham így új lendületet adhat a SZÉP kártya költéseknek is” – mondta el Rammacher Zoltán, a K&H lakossági és kkv szegmens marketing vezetője.

A banki adatok alapján látszik, hogy a jogszabály adta kereteket maximálisan ki is használják a kártyabirtokosok, hogy az e célra elérhető összeget lakásfelújításra fordítsák. Az átlagos kosárérték 30-50 ezer forint környékén alakul, a legnépszerűbb áruházláncok pedig változatlanul az OBI, a Praktiker és a Jysk az otthonfelújításhoz kapcsolódó termékek vásárlásakor.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Elképesztő, mennyit lehetett ezeken a befektetéseken keresni

A héten napról napra újabb és újabb rekordokat döntött az arany ára, de általában is elmondható, hogy a nemesfémek ára szeptember eleje óta valósággal szárnyal. Ez alatt az idő alatt az arany és az ezüst mintegy harmadával drágult, de hasonlóan gyors áremelkedés volt tapasztalható a platina esetében is.

Szeretjük is, meg nem is, amit a forint pénteken művelt

Szeretjük is, meg nem is, amit a forint pénteken művelt

A magyar fizetőeszköz vegyesen teljesített a hét utolsó munkanapján a bankközi piacon.

A forint Haloweenre készül, jó csütörtökje volt

A forint Halloweenre készül, jó csütörtökje volt

A magyar fizetőeszköz erősödött csütörtökön a bankközi piacon.

Megy a brüsszeli kémbotrány a legmagasabb brüsszeli döntéshozók elé

Az Európai Parlament legmagasabb döntéshozó testülete, az Elnökök Értekezlete úgy döntött, hogy napirendre tűzi a tényfeltáró újságírók nemzetközi együttműködése által feltárt magyar kémhálózat ügyét.

Megint rekordszinten az arany ára

Megint rekordszinten az arany ára

Történelmi csúcsra erősödött az arany.

Nem hiszi el, hogy milyen erős a forint

Nem hiszi el, hogy milyen erős a forint

Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben.

Csettinteni fog, ha meglátja ezt a forintárfolyamot

Csettinteni fog, ha meglátja ezt a forintárfolyamot

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Lassan tápászkodik fel a forint a padlóról

Lassan tápászkodik fel a forint a padlóról

Szerda reggeli árfolyamok.

Befújt a hideg őszi szél a forint kabátja alá

Befújt a hideg őszi szél a forint kabátja alá

A forint kedden gyengült a bankközi devizapiacon.

Elhúzott a svájci frank a forinttól kedd reggel

Elhúzott a svájci frank a forinttól kedd reggel

Az euróval szemben is romlott a forint, a dollárhoz viszonyítva minimális javulás látható.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168