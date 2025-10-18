A 3 százalékos lakáshitel berúghatja a SZÉP kártyák motorját is

Új lendületet kaphat az év elején tapasztalt, SZÉP kártyás lakásfelújítási roham, amelyet a szeptember 1-től igényelhető Otthon Start program pörgethet fel. A K&H Bank adatai szerint igen jelentős volt már év elején is az érdeklődés az új lehetőség iránt – augusztusig több, mint 2000 lakásfelújítással kapcsolatos szolgáltatást nyújtó elfogadóhely regisztrált a pénzintézetnél, ezekkel együtt több, mint 46 ezer elfogadóhelyet tart nyilván a bank. A K&H Banknál a SZÉP kártyával rendelkező ügyfelek közül 13 ezren használták már ki a lakásfelújítási lehetőséget. Augusztus végéig több, mint 780 millió forint értékben költöttek lakásfelújításra, mintegy 30 ezer tranzakció során a kártyatulajdonosok.

„Látható, hogy igen élénk az érdeklődés az új lakáshitelkonstrukció iránt, de ez közvetett módon hatni fog a lakásfelújításra is, hiszen a megvásárolt lakások berendezéséhez, felújításához szükség lesz forrásokra, ehhez pedig kiváló lehetőséget biztosít a SZÉP kártya.

A K&H kkv bizalmi index adatai szerint továbbra is az egyik legnépszerűbb béren kívüli juttatási forma, az elmúlt negyedévben például 5 százalékponttal, 15 százalékra emelkedett azon cégek aránya, akik ilyen formában is tervezik kiegészíteni alkalmazottjaik fizetését a következő 12 hónapban. Az első otthonokért folytatott roham így új lendületet adhat a SZÉP kártya költéseknek is” – mondta el Rammacher Zoltán, a K&H lakossági és kkv szegmens marketing vezetője.

A banki adatok alapján látszik, hogy a jogszabály adta kereteket maximálisan ki is használják a kártyabirtokosok, hogy az e célra elérhető összeget lakásfelújításra fordítsák. Az átlagos kosárérték 30-50 ezer forint környékén alakul, a legnépszerűbb áruházláncok pedig változatlanul az OBI, a Praktiker és a Jysk az otthonfelújításhoz kapcsolódó termékek vásárlásakor.