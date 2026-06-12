A befektetők nagyon hisznek a hétvégi iráni békében

A londoni FTSE100 index 0,78 százalékkal, a frankfurti DAX index 1,48 százalékkal erősödött, míg a párizsi CAC-40 index 1,49 százalékkal emelkedett a kereskedés kezdetén. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 index 1,46 százalék emelkedésben volt.

Az európai tőzsdenyitáskor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 88 dollár 50 centen állt. Az arany határidős jegyzése 4203,05 dolláron volt unciánként, 2,1 százalékos erősödéssel. Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, júliusi jegyzésében 4,9 százalékkal csökkent. 1 megawattóra 47 euró 27 centbe került délelőtt 9 óra előtt néhány perccel.