Nagyot bukott, aki Trump cégébe rakta a pénzét

A Trump Media március végi tőzsdei bevezetéskor az előzetesen jósolt 10 milliárd dolláros álomszintet is sikerült túlszárnyalni, hiszen az első napok csúcsán a cég kapitalizációja a 11 milliárd dollárt is meghaladta, írta laptársunk, a Privátbankár.

Jelzésértékű volt a túlértékeltségre, hogy a Trump Media értéke nagyjából hasonló, mint az Elon Musk vezetése alatt óriási értékvesztést elérő X-é (korábban Twitter), miközben utóbbinak komoly bevételei vannak. Ráadásul a cégek növekedési kilátásai sem említhetők egy lapon, hiszen Trump közösségi médiás oldalának aktív amerikai felhasználóinak száma februárban 494 ezerre esett szemben az X 75 milliós felhasználói táborával.

Sokan vélhetőleg nem vettek figyelembe semmiféle gazdasági racionalitást, amikor vásároltak a DJT-részvényekből, legfeljebb valami rózsaszín jövőben bízhattak (például az elnöksége alatt olyan látogatott lesz a felület, amely révén képes lesz profitra, vagy a szabályozás változik más szereplők kiszorításával, ami majd a politikus cégének kedvez). Ez azonban csak pillanatnyi lendületet volt képes adni a részvényeknek, hiszen a bevezetés utáni hurráoptimizmus utáni két hétben gyors kijózanodás és tetemes esés következett.

Donald Trump cégén sokat vesztettek a befektetők

A csúcson 80 dollár felett is forgó papírok hétfőn 30 dollár alá kerültek. Ebben az általános piaci hangulat romlása mellett szerepe lehet Joe Biden javuló számainak és az exelnök most kezdődő perének is. Ennek ellenére Trump feltétlen hívei állítólag továbbra is bíznak a részvényben, és abban, hogy a politikus visszaszerzi az elnöki posztot, aminek köszönhetően a Trump Media befektetések nyereséget hoznak majd számukra.

