A betétektől az abszolút hozamig: 30 évnyi evolúció a hazai privátbanki vagyonkezelésben

Megtudhatjuk, milyen piaci környezetben indult itthon a privátbanki szektor, hogyan változott az ügyfelek befektetési attitűdje és elvárásai az eltelt idő alatt, valamint milyen tanulságokkal szolgáltak a gazdasági ciklusok és válságok. Beszélgetünk arról is, hogyan alakítja át a digitalizáció és a mesterséges intelligencia a privátbanki szakmát, és milyen szerepet tölt be a személyes bizalom a digitális térben. Végül pedig kitérünk a privátbanki piac jövőjére, a generációváltásra és a növekedési potenciálra. Ha érdekel, hogyan formálódik a magyar privátbanki piac napjainkban és merre tart a jövő, akkor ez az epizód neked szól!
Fejezetek:
(0:00) Bevezetés, köszöntés
(0:32) A kezdetek: A privátbanki szolgáltatások hazai indulása
(7:25) Az elmúlt 30 év legemlékezetesebb tőkepiaci válságai és azok tanulságai
(9:15) “Trend a lelke mindennek”
(14:17) Generációváltás a privátbanki ügyfelek körében
(18:35) Digitalizáció, automatizáció, mesterséges intelligencia hatása a privátbanki szolgáltatásokra
(27:43) Devizás eszközök szerepe a privátbanki vagyonkezelésben
(32:50) Elköszönés
Az összes Klasszis Podcastot itt érheti el.
Ha csak hallgatni szeretné a műsort:
Podcast csatornánk elérhetőségei >>
Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>
A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>
A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>