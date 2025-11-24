A betétektől az abszolút hozamig: 30 évnyi evolúció a hazai privátbanki vagyonkezelésben

Megtudhatjuk, milyen piaci környezetben indult itthon a privátbanki szektor, hogyan változott az ügyfelek befektetési attitűdje és elvárásai az eltelt idő alatt, valamint milyen tanulságokkal szolgáltak a gazdasági ciklusok és válságok. Beszélgetünk arról is, hogyan alakítja át a digitalizáció és a mesterséges intelligencia a privátbanki szakmát, és milyen szerepet tölt be a személyes bizalom a digitális térben. Végül pedig kitérünk a privátbanki piac jövőjére, a generációváltásra és a növekedési potenciálra. Ha érdekel, hogyan formálódik a magyar privátbanki piac napjainkban és merre tart a jövő, akkor ez az epizód neked szól!

Fejezetek:

(0:00) Bevezetés, köszöntés

(0:32) A kezdetek: A privátbanki szolgáltatások hazai indulása

(7:25) Az elmúlt 30 év legemlékezetesebb tőkepiaci válságai és azok tanulságai

(9:15) “Trend a lelke mindennek”

(14:17) Generációváltás a privátbanki ügyfelek körében

(18:35) Digitalizáció, automatizáció, mesterséges intelligencia hatása a privátbanki szolgáltatásokra

(27:43) Devizás eszközök szerepe a privátbanki vagyonkezelésben

(32:50) Elköszönés

Az összes Klasszis Podcastot itt érheti el.

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>