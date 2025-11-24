2p

Befektetés Befektetés Raiffeisen Bank

A betétektől az abszolút hozamig: 30 évnyi evolúció a hazai privátbanki vagyonkezelésben

mfor.hu

A Klasszis Podcast friss epizódjában Bálint Attila, a Raiffeisen Bank Private Banking üzletágának ügyvezető igazgatója kalauzol el minket a magyar privátbanki szolgáltatások három évtizedes fejlődésén.

Megtudhatjuk, milyen piaci környezetben indult itthon a privátbanki szektor, hogyan változott az ügyfelek befektetési attitűdje és elvárásai az eltelt idő alatt, valamint milyen tanulságokkal szolgáltak a gazdasági ciklusok és válságok. Beszélgetünk arról is, hogyan alakítja át a digitalizáció és a mesterséges intelligencia a privátbanki szakmát, és milyen szerepet tölt be a személyes bizalom a digitális térben. Végül pedig kitérünk a privátbanki piac jövőjére, a generációváltásra és a növekedési potenciálra. Ha érdekel, hogyan formálódik a magyar privátbanki piac napjainkban és merre tart a jövő, akkor ez az epizód neked szól!

Fejezetek:

(0:00) Bevezetés, köszöntés
(0:32) A kezdetek: A privátbanki szolgáltatások hazai indulása
(7:25) Az elmúlt 30 év legemlékezetesebb tőkepiaci válságai és azok tanulságai
(9:15) “Trend a lelke mindennek”
(14:17) Generációváltás a privátbanki ügyfelek körében
(18:35) Digitalizáció, automatizáció, mesterséges intelligencia hatása a privátbanki szolgáltatásokra
(27:43) Devizás eszközök szerepe a privátbanki vagyonkezelésben
(32:50) Elköszönés

Az összes Klasszis Podcastot itt érheti el.

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:
Podcast csatornánk elérhetőségei >>
Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>
A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>
A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

Mit csinál a forint a béke közelségére?

Mutatjuk a friss árfolyamokat.

A mennyet és a poklot is megjárta a forint

A vezető devizákkal szemben erősebben zárta a hetet a hazai fizetőeszköz, mint ahol elkezdte, miután jó nagyot libikókázott.  

Kesett az ágyból a forint az éjjel

A magyar fizetőeszköz árfolyama gyengült péntek reggelre a bankközi kereskedésben.

A forint sem tudta igazán, merre kéne haladnia

Vegyesen alakult az árfolyam.

Lassan elfogynak a szavak a forint teljesítményére

Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Fontos határnál jár a forint, áttöri a támaszt?

Még tovább erősödhet a forint?

Drágult az euró, amíg ön az igazak álmát aludta

A dollár viszont olcsóbb lett.

Szanderbajnokságot nyert a forint kedden

Magabiztosan indul az estébe a forint

A magyar deviza erősebbé vált a keddi bankközi kereskedésben.

MNB: a TBSZ-szel is végezhető tőkepiaci manipuláció

Az adóelőnyök kihasználására használt tartós befektetési számlák (TBSZ) tőkepiaci kereskedésbe vonása tiltott piaci manipuláció gyanúját vetheti fel, ha az adott tranzakciók torzítják az érintett eszközök keresletét, kínálatát – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi közleményében.

Hétfejű sárkány az infláció: így küzdhet ellene okosan

Az inflációs félelmek makacsul tartják magukat, nem csoda, a múlt azt mutatja, hogy az infláció egy hétfejű sárkány, ráadásul újra kinőhetnek fejei.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

