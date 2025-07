A bitcoin új történelmi csúcson

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

Röviddel fél nyolc előtt 122 276 dolláron jegyezték a bitcoint, de állt ennél magasabban, 122 666 dolláron is a hétfői kereskedés korai szakaszában. Az amerikai képviselőház hétfőtől tárgyal egy sor törvényjavaslatról, amelyek célja biztosítani a digitális eszközipar számára a régóta igényelt országos szabályozási keretet. Ezek a követelések visszhangra találtak Donald Trump amerikai elnöknél, aki „kriptovaluta-elnöknek” nevezte magát, és sürgette a politikai döntéshozókat, hogy az iparág javára alakítsák át a szabályokat. Július 9-én a bitcoin ára, miután másfél hónapig a 100-110 ezer dolláros sávban mozgott, 111 999 ezer dollárra emelkedett, amivel új történelmi rekordot állított fel. A bitcoin ára előzőleg május 22-én érte el történelmi csúcsát, akkor 111 988 ezer dollárra drágult.

