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Befektetés Államadósság, állampapír Euró Forint Hozam Podcast Videók

A BlackRock is rákapott a magyar állampapírokra – Klasszis Podcast

Imre Lőrinc – Izsó Márton

Eszeveszett tempóban csökkennek a hosszú lejáratú magyar állampapírhozamok, ami elsősorban a korábban zárolt európai uniós források hazahozatalának bejelentésével és a Tisza-kormány euróbevezetéssel kapcsolatos ígéreteivel magyarázható. A legnagyobb intézményi befektetők és vagyonkezelők, így a BlackRock is, szemet vetettek a magyar államkötvényekre. Hosszabb távon pedig az 5 százalék alatti, akár 4 százalék körüli hozamok sem elképzelhetetlenek – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában Beschenbacher Kornél, az SPB Befektetési Zrt. privátbanki igazgatóhelyettese.

A hosszú lejáratú államkötvények másodpiacán az április 12-i választások óta különösen nagy hozamcsökkenések valósultak meg Magyarországon. Egy évvel ezelőtt a 10 éves magyar állampapír még 7 százalék, idén márciusban pedig 7,5 százalék felett kamatozott. A Tisza Párt kétharmados győzelme és különösen az euró bevezetésének az ígérete azonban 5,5 százalék alá tolta le a hozamokat, ami alacsonyabb, mint a lengyel eszközöké.

Ha tényleg elkészül egy hiteles, az euróövezeti csatlakozást célul kitűző költségvetési terv, amelynek megvalósításához hozzálát a kormány, akkor 4 százalék körüli hozamszint is elképzelhető – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában Beschenbacher Kornél. Ez alacsonyabb lenne az amerikai tízéves államkötvény hozamánál is, amely jelenleg 4,5 százalék körül kamatozik.

Az SPB Befektetési Zrt. privátbanki igazgatóhelyettesével arról is beszélgettünk, hogy meddig csökkenhetnek a lakossági állampapírok kamatai azt követően, hogy a Fix Magyar Állampapír a korábbi 7,18 százalék helyett már csak 6,5 százalékos kamatot fizet a befektetések után.

A magyar történések azért is érdekesek, mert eközben a nagyvilágban a geopolitikai konfliktusok és belpolitikai kockázatok miatt – Európában főként Romániában és Nagy-Britanniában – inkább hozamemelkedéseket látni.

„Jelenleg a 2-7 éves lejáratú kötvények a legbiztonságosabbak, ezen túlmenően már kockázatosnak számít egy ilyen befektetés”

– tette hozzá Beschenbacher Kornél.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó alábbi részeinél találja:

00:00 Intro, beköszönés.
01:48 Tisza-hatás: a laikusok számára is izgalmas lett a kötvénypiac.
02:38 Csökkentek a hozamok, még mindig tuti befektetés az állampapír?
06:02 Meddig mehetnek le a hozamok az euró bevezetésének hatására?
14:19 Románia és Nagy-Britannia van most a legnagyobb bajban a kötvénypiacon.
22:03 Miért fektet be bárki is egy 100 éves kötvénybe?
29:15 A legvonzóbb és legegzotikusabb kötvénybefektetések.
35:17 Fellendülhet a Tisza-kormány alatt a vállalati kötvénypiac?
44:02 Elköszönés.

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