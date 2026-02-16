1p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Befektetés

A dermesztő hideg sem érdekli: ennyit ér a forint

mfor.hu

Nem tűnik álmosnak egy újabb hideg hét kezdetén a magyar fizetőeszköz.

Erősödött a forint hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Az eurót reggel hat órakor 378,90 forinton jegyezték a péntek este hat órai 379,68 forint után, a dollár jegyzése 319,42 forinton áll 319,82 forint után, a svájci franké pedig 415,51 forintra ment lejjebb 416,28 forintról.

A forint hétfő reggeli jegyzésén vegyesen áll az egy héttel korábbi, 7. heti hétfői kezdéshez képest, 0,3 százalékkal gyengébben az euró, 0,1 százalékkal erősebben a dollár és 0,8 százalékkal gyengébben a svájci frank ellenében. A februári kezdésnél mindhárom devizával szemben kissé erősebben áll a forint, 0,6 százalékkal az euró, 0,7 százalékkal a dollár és 0,1 százalékkal a svájci frank ellenében. (MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Péntek estére már csak haza akart menni a forint

Péntek estére nagyon elfogyott a forint ereje

Péntek estére a magyar fizetőeszköz árfolyma gyengült a bankközi piacon.

Futhat a pénze után, ha nem figyel: három napos leállás jön

Futhat a pénze után, ha nem figyel: három napos leállás jön

Napokra bezárják a kapukat ezek az intézmények, erre nem árt felkészülni.

Nem fog sírógörcsöt kapni, ha a forintra néz

Nem fog sírógörcsöt kapni, ha a forintra néz

Felemás napja volt a forintnak.

Váratlanul nagyot gyengült a forint

Váratlanul nagyot gyengült a forint

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Nagy alpesi lesiklásra készül a forint

Magasról nagyot lehet esni – kapaszkodik a forint

A magyar fizetőeszköz árfolyama gyengült a keddi bankközi piacon.

Izzik az olajpiac: rendkívüli jelzést kaptak az amerikai hajók

Izzik az olajpiac: rendkívüli jelzést kaptak az amerikai hajók

A kínálati oldal biztonsági aggályai tovább fűthetik a piacot.

Magyar állampapír helyett külföldi értékpapírt vesznek a magyarok

Magyar állampapír helyett külföldi értékpapírt vesznek a magyarok

Változtak a megtakarítási szokások tavaly, a kisbefektetők elfordultak az állampapíroktól a kockázatosabb befektetések felé – írja a Privátbankár. 

Nem fog hinni a szemének, ha ránéz a forint árfolyamára

Nem fog hinni a szemének, ha ránéz a forint árfolyamára

Jó erőben van a forint kedd reggel is. 

Örömtáncot lejt, ha a forint árfolyamára néz

Örömtáncot lejt, ha a forint árfolyamára néz

Jó napja volt a forintnak.

Vérszemet kapott a forint: 2023 óta nem láttunk ilyen árfolyamot

Vérszemet kapott a forint: 2023 óta nem láttunk ilyen árfolyamot

Erősödött délutánra a forint.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168