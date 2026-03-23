A forint a fellegekbe száll az iráni bombázások lefújása után

Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában jelentette be: a hétvégén „nagyon jó és eredményes beszélgetéseket folytatott” az amerikai és az iráni fél. Az iráni erőművek lebombázását elhalasztotta, kitolta a hétfő esti határidőt a megegyezésre.

A hírre az olajár zuhanni kezdett, és a forint nagyot erősödött: az euróval szemben a jegyzés a délelőtti, 395 forint körüli szintekről 389 forint alá bukott. A hirtelen ugrás után kisebb korrekciót láthattunk a bankközi devizapiacon, de csak 392 forint környékére emelkedett vissza az árfolyam.

A dollárral szemben is hasonló utat járt be a forint: 344 forint körül jegyezték délelőtt a zöldhasút, ennél 9 forinttal lett olcsóbb a dollár. 335 forinról indult a korrekció, de kora délután is 338 forint alatt adták-vették a dollárt.