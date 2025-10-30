1p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Befektetés Dollár Euró Forint Svájci frank

A forint ágyban maradt – szégyell mutatkozni

mfor.hu

A magyar fizetőeszköz gyengült a bankközi piacon csütörtök reggelre.

Gyengült a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – jelentette az MTI.

  • Az eurót reggel hét órakor 388,82 forinton jegyezték az előző este hat órai 387,92 forint után,
  • a dollár jegyzése 334,37 forintra ment fel 332,69 forintról,
  • a svájci franké pedig 418,80 forintra 417,82-ről.

Csütörtök reggeli jegyzésén a forint vegyesen áll az októberi kezdéshez képest: 0,3 százalékkal erősebben az euró, 0,8 százalékkal gyengébben a dollár és 0,3 százalékkal gyengébben a svájci frank ellenében.

A forint az euróra rá se mert nézni
A forint az euróra rá se mert nézni
Fotó: Depositphotos

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ma sem vallott kudarcot a forint

Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Felsóhajt, ha észreveszi, merre tart a forint

Felsóhajt, ha észreveszi, merre tart a forint

Nem indított jól a forint.

Megörül, ha ránéz a forintra

Erősödött a dollárral és az euróval szemben is. 

Örülhet az MNB, jól áll a devizapiac

Örülhet az MNB, jól áll a devizapiac

Vegyesen mozgott a forint reggel.

Örömteli a forintra nézni – ennyiért vehet eurót

Örömteli a forintra nézni – ennyiért vehet eurót

Jó napja volt a forintnak.

Ma dupla ébresztő kell a forintnak

Ma dupla ébresztő kell a forintnak

Filléres elmozdulások péntekhez képest.

Ünnep után gyenge lábakkal ébredt a forint

Ünnep után gyenge lábakkal ébredt a forint

Vegyesen alakult a forint árfolyama.

Amit a forint ma produkál, arra sajnos tényleg nincsenek szavak

Amit a forint ma produkál, arra sajnos tényleg nincsenek szavak

Minden fő devizával szemben gyengülünk.

Ennyiért adják az eurót – jó a forintra nézni

Ennyiért adják az eurót – jó a forintra nézni

Magára talált estére a forint.

Már TBSZ-számlán van a lakossági értékpapírok közel negyede

Már TBSZ-számlán van a lakossági értékpapírok közel negyede

Az év közepére huszonöt százalék közelébe ugrott a tartós befektetési számlákon tartott vagyon aránya a háztartások értékpapír-megtakarításain belül a BiztosDöntés.hu számításai szerint. Az év végéig tovább növekedhet a TBSZ-ek súlya, miután utóbbiak szempontjából erős hónapok következnek a szezonális hatások miatt.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168