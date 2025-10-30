A forint ágyban maradt – szégyell mutatkozni

Gyengült a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – jelentette az MTI.

Az eurót reggel hét órakor 388,82 forinton jegyezték az előző este hat órai 387,92 forint után,

a dollár jegyzése 334,37 forintra ment fel 332,69 forintról,

a svájci franké pedig 418,80 forintra 417,82-ről.

Csütörtök reggeli jegyzésén a forint vegyesen áll az októberi kezdéshez képest: 0,3 százalékkal erősebben az euró, 0,8 százalékkal gyengébben a dollár és 0,3 százalékkal gyengébben a svájci frank ellenében.

A forint az euróra rá se mert nézni

Fotó: Depositphotos