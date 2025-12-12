1p
A forint álomittasan még a nap első sugarait várja

mfor.hu

A magyar fizetőeszköz árfolyama kevéssel gyengült péntek reggelre a bankközi kereskedésben.

Gyengült kissé a forint péntek reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – jelentette az MTI.

  • Az eurót reggel hat órakor 382,79 forinton jegyezték az előző este hat órai 382,41 forint után,
  • a dollár 326,20 forintra ment fel 325,30 forintról,
  • a svájci frank pedig 410,37 forinton állt 410,15 forint után.

Péntek reggeli jegyzésén a forint vegyes eredményt mutat a decemberi kezdéshez képest a három devizával szemben; az euró és a svájci frank ellenében 0,3 és 0,2 százalékkal áll gyengébben és 0,9 százalékkal erősebben a dollárral szemben. Az év eleje óta a forint 7,0 százalékkal erősödött az euróval szemben, valamint 17,9 százalékkal a dollár és 6,3 százalékkal a svájci frank ellenében.

