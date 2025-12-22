1p
A forint azt se tudja, hol áll a feje a karácsonyi készülődésben

mfor.hu

Friss hétfő reggeli árfolyamok.

Alig változott, vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő reggelre a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben az MTI összefoglalója szerint.

Az euró jegyzése reggel fél nyolckor 386,41 forinton állt a péntek este hat órai 386,55 forint után, a dollár jegyzése 329,73 forint 329,83 után, a svájci franké pedig 415,14 forint 414,75 után.

Hétfő reggeli jegyzésén a forint gyengébben áll az előző, 51. heti hétfői kezdésnél, 0,3 százalékkal az euró, 0,5 százalékkal a dollár és 0,7 százalékkal a svájci frank ellenében.

A decemberi kezdéshez képest a forint eddig 1,3 százalékkal gyengült az euróval, 0,2 százalékkal gyengült a dollárral és 1,4 százalékkal gyengült a svájci frankkal szemben.

Az év eleje óta a forint erősödött, 6,1 százalék nyereségre tett szert az euróval, 17,0 százalékosra a dollárral és 5,2 százalékosra a svájci frankkal szemben.

További friss árfolyamokat itt találhat

A héten napról napra gyengült a forint, csütörtökön érte el mélypontját, utána korrigált, de így is gyengébben zárt, mint ahol nyitott.

A magyar fizetőeszköz erőre kapott péntek estére a bankközi kereskedésben.

Hamarosan vállalatok sem érik már el az OTPdirekt internetbank befektetési szolgáltatásait, amelynek a helyét az új internet- és mobilbank, illetve az OTP SingleMarket veszi át. Az érintett cégek számára azért fontos a változás, mert a magánszemélyekhez hasonlóan a vállalkozások is egyre gyakrabban végeznek online értékpapír-tranzakciókat. 

Friss péntek reggeli árfolyamok.

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Interjúnkban Ács Tamás, a KBC Asset Management Magyarországi Fióktelepének vezetője arról beszél, hol tart ma valójában az AI integrációja a befektetési döntéshozatalban.

Vannak még egyedi befektetési sztorik Magyarországon és a régió többi országában is – Klasszis Podcast

Beszélgetés Simon Péterrel, a Raiffeisen Alapkezelő vezérigazgatójával, valamint Gyetvai Károly értékesítési vezetővel.

Gyengült a forint szerda reggelre.

A bankközi piacon a magyar fizetőeszköz veszített értékéból a keddi kereskedésben.

Interjú a KBC Asset fióktelepének vezetőjével.

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb
Jön a Single Market a vállalatok számára is.

