1p
Befektetés Dollár Euró Forint Svájci frank

A forint euróval és dollárral fűtött be

mfor.hu

 Kedden erősödött a forint az euróval és a dollárral szemben is.

A forint erősödött kedden az euróval és a dollárral szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon, a svájci frank ellenében viszont árfolyama szinte nem változott – számol be róla az MTI.

  • Az eurót este hat órakor 379,63 forinton jegyezték a kora reggeli 381,59 forint után,
  • a dollár jegyzése pedig 316,88 forintra ment le 321,31 forintról.
  • A svájci frank jegyzése szinte nem változott, este 413,38 forinton állt a kora reggeli 413,27 forint után.

A forint így az euróval szemben 0,5 százalék, a dollár ellenében 1,4 százalék erősödést ért el.

A svájci frank döntetlenre vitte a forinttal
A svájci frank döntetlenre vitte a forinttal
Fotó: Wikipédia/Swiss National Bank - Swiss Banknote

Kedden a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa idei első monetáris politikai ülésén a piaci várakozásoknak megfelelően nem változtatott a jegybanki alapkamaton.

Kedd esti jegyzésén a forint az euró és a dollár ellenében erősebben áll az év eleji kezdésnél, az euróval szemben 1,3 százalékkal, a dollár ellenében 3,2 százalékkal. A svájci frank jegyzése az év eleji szinthez képest is közel stagnál.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Készül a bravúr: alig hihető árcédulát kaphat az arany

Készül a bravúr: alig hihető árcédulát kaphat az arany

Bemondták az elemzők meddig tombolhat még az arany. Masszív drágulás után sem szűnik az izgalom az aranypiacon.

Íme, lemaradt a forint a reggeli gyorsról

Íme, lemaradt a forint a reggeli gyorsról

Ezt a mozgást nem lesz nehéz felülmúlni a későbbiekben. Nem kell mindig úgy sietni.

Gyönyörűen elgurította a hetet a forint

Erősödött a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Ne csípje meg magát, tényleg ennyit ér a forint!

Ne csípje meg magát, tényleg ennyit ér a forint!

Friss árfolyamok hétfő reggel.

Soha nem volt még ilyen drága az arany

Soha nem volt még ilyen drága az arany

Lélektani határt lépett át hétfőn az arany ára.

Nem fog zsebkendőt kérni, ha rápillant a forintárfolyamra

Nem fog zsebkendőt kérni, ha rápillant a forintárfolyamra

A magyar fizetőeszköz összességében erősödött a héten a főbb devizákkal szemben.     

Csúcsra tört a svájci csokitól a forint

Csúcsra tört a svájci csokitól a forint

A magyar fizetőeszköz árfolyama erősödött a csütörtöki bankközi piacon.

Kirobbanó formában van a forint az új esztendőben

Kirobbanó formában van a forint az új esztendőben

Vegyesen alakult, kevéssé változott csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Úgy tűnik, minden fagynak ellenáll a forint

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Új befektetés érkezik a magyar piacra

A jövő héttől új állampapírt vásárolhatnak a lakossági befektetők.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168