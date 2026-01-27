A forint euróval és dollárral fűtött be

A forint erősödött kedden az euróval és a dollárral szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon, a svájci frank ellenében viszont árfolyama szinte nem változott – számol be róla az MTI.

Az eurót este hat órakor 379,63 forinton jegyezték a kora reggeli 381,59 forint után,

a dollár jegyzése pedig 316,88 forintra ment le 321,31 forintról.

A svájci frank jegyzése szinte nem változott, este 413,38 forinton állt a kora reggeli 413,27 forint után.

A forint így az euróval szemben 0,5 százalék, a dollár ellenében 1,4 százalék erősödést ért el.

A svájci frank döntetlenre vitte a forinttal

Fotó: Wikipédia/Swiss National Bank - Swiss Banknote

Kedden a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa idei első monetáris politikai ülésén a piaci várakozásoknak megfelelően nem változtatott a jegybanki alapkamaton.

Kedd esti jegyzésén a forint az euró és a dollár ellenében erősebben áll az év eleji kezdésnél, az euróval szemben 1,3 százalékkal, a dollár ellenében 3,2 százalékkal. A svájci frank jegyzése az év eleji szinthez képest is közel stagnál.