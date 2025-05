A forint felett is kisütött a nap – nézze csak, mennyibe kerül egy euró

A svájci frankkal szemben is erősebben zárta a forint a hetet, mint ahol elkezdte: a hétfő reggeli 432,88-cal szemben 432,004-en jegyezték a helvét devizát. Ennél jóval olcsóbb szerda délután volt, 430,950, ugyanakkor csütörtök délben 435,714-en is járt.

A dollárhoz viszonyítva viszont nagyot gyengült a hazai fizetőeszköz, a hétfő reggeli 356,38 forinttal szemben péntek este 359,125-ön állt meg, ez közel 0,8 százalékos leértékelődés. Pedig volt már ennél jóval erősebb is a forint, szerda délután 355,247-on forgott, ugyanakkor péntek délelőtt 362,109-ért is gazdát cserélt a bankközi devizapiacon.

A főbb devizákkal szemben vegyesen mozgott a héten a forint. Például az euróval szemben magasabban zárt, míg ugyanis hétfő reggel hét órakor 404,03 forinton jegyezték, addig péntek este 403,979-en. Ám hétközben volt ennél magasabban és alacsonyabban is az árfolyam. A legolcsóbb hétfő délután volt az euró a bankközi devizapiacon, 403,145, míg a legdrágább péntek délelőtt, 406,672.

Bár a héten járt már 406 felett is a jegyzés a bankközi devizapiacon, végül benézett a 404-es szint alá.

