A forint is kikászálódott az ágyból – nézze csak, mennyibe kerül egy euró

A dollárral szemben meg nemhogy gyengült, hanem éppen ellenkezőleg: a Pünkösd miatti kurta héten összességében még erősödött, méghozzá nem is kicsit a forint, a kedd reggeli 352,6-ról 348,7-re.

Ahhoz képest, hogy kedd reggel egy euróért nagyjából 401,9 forintot kértek a bankközi kereskedelemben, kedvezőnek tekinthető, hogy a hétvégére 402,77-es kurzuson vonult a devizapár. Különösen, hogy az izraeli-iráni konfliktus péntek hajnalki kitörése után a 404-es szint fölé is ment.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!