Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

A forint lába előtt hever a világ szerda reggel

390-es árfolyam alatt jár az euró, de dollárt és svájci frankot is olcsóbban vehetünk, mint tegnap este.

Az MTI összefoglalója szerint erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 389,96 forinton állt, alacsonyabban a kedd esti 390,07 forintnál. A dollár jegyzése 330,62 forintról 330,40 forintra gyengült, a svájci franké pedig 417,40 forintról 417,12 forintra süllyedt.

Az euró 1,1803 dollárra erősödött a kedd esti 1,1792 dollárról.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

 

