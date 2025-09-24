A forint lába előtt hever a világ szerda reggel

Az MTI összefoglalója szerint erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 389,96 forinton állt, alacsonyabban a kedd esti 390,07 forintnál. A dollár jegyzése 330,62 forintról 330,40 forintra gyengült, a svájci franké pedig 417,40 forintról 417,12 forintra süllyedt.

Az euró 1,1803 dollárra erősödött a kedd esti 1,1792 dollárról.