A forint letépte láncait

Az év eleje óta a forint árfolyama vegyesen alakult, 0,3 százalék nyereségben áll az euróval szemben, 0,6 százalékkal gyengült a dollár és 2,7 százalékkal gyengült a svájci frank ellenében.

Több mint egy százalékkal erősödött kedden a forint a kora reggeli jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon – számol be róla az MTI

