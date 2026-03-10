A forint letépte láncait

Több mint egy százalékkal erősödött kedden a forint a kora reggeli jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon – számol be róla az MTI
- Az eurót este hat órakor 383,57 forinton jegyezték a reggel hét órai 387,57 forint után,
- a dollár jegyzése 329,29 forintra csökkent 333,48 forintról,
- a svájci franké pedig 424,33 forintra ment le 428,93 forintról.
Az év eleje óta a forint árfolyama vegyesen alakult, 0,3 százalék nyereségben áll az euróval szemben, 0,6 százalékkal gyengült a dollár és 2,7 százalékkal gyengült a svájci frank ellenében.
