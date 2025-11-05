A forint már nagyon várja a kormányváltást?

A piac azt látja, hogy ha a Tisza nyer a tavaszi parlamenti választáson, akkor rövid távon egy kedvező hullám indulhat el, hasonló, mint Tuskék lengyelországi győzelme után – mondta Németh Dávid, a K&H vezető elemzője egy hétfői sajtóbeszélgetésen. A szakértő szerint már a mostani forinterősödésben benne lehetnek a jövő évi kormányváltással kapcsolatos várakozások, év végére 385 forint alá is mehet az euró ára.
(MTI)