A forint már nagyon várja a kormányváltást?

Kevéssé változott a forint szerda reggelre a főbb devizákkal szemben.

Az eurót reggel hét órakor 388,37 forinton jegyezték az előző esti 388,20 forint után, a dollár jegyzése 337,94 forinton áll 337,87 után, a svájci franké pedig 417,80 forinton 417,60 után. A forint az év eleje óta erősödött, 5,6 százalékkal az euró, 15,0 százalékkal a dollár és 4,6 százalékkal a svájci frank ellenében.

A piac azt látja, hogy ha a Tisza nyer a tavaszi parlamenti választáson, akkor rövid távon egy kedvező hullám indulhat el, hasonló, mint Tuskék lengyelországi győzelme után – mondta Németh Dávid, a K&H vezető elemzője egy hétfői sajtóbeszélgetésen. A szakértő szerint már a mostani forinterősödésben benne lehetnek a jövő évi kormányváltással kapcsolatos várakozások, év végére 385 forint alá is mehet az euró ára.

(MTI)

