A forint nem ijed meg a saját árnyékától

Az euró hét órakor 386,15 forinton állt, alacsonyabban a kedd esti 386,30 forintnál. A dollár jegyzése 331,64 forintról 331,70 forintra emelkedett, a svájci franké viszont 414,45 forintról 413,86 forintra csökkent. Az euró árfolyama 1,1647 dollárról 1,1642 dollárra változott.

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

