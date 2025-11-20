A forint sem tudta igazán, merre kéne haladnia

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 381,68 forintról 382,14 forintra változott este hat órára, napközben 381,50 forint és 382,87 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 410,91 forintról 411,34 forintra emelkedett, míg a dolláré 331,40 forintról 331,30 forintra süllyedt.