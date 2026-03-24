A forint tegnapi jó formája már a múlté

Az eurót este hat órakor 391,57 forinton jegyezték a kora reggeli 388,68 forint után, a dollár jegyzése 337,58 forintra ment fel 335,45 forintról, a svájci franké pedig 427,24 forintra 425,52-ről.

A forint így az euróval szemben 0,7 százalékkal, a dollárral és a svájci frankkal szemben pedig 0,6 és 0,4 százalékkal gyengült kedden nap közben.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa kedden változatlanul 6,25 százalékon hagyta a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle sem változott. Varga Mihály, a jegybank elnöke a monetáris tanács kamatdöntő ülését követő online sajtótájékoztatón továbbra is indokoltnak nevezte az óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítést, a geopolitikai feszültségekből fakadó inflációs kockázatok és a bizonytalan pénzügyi piaci környezet okán.

Kedd esti jegyzésén a forint a márciusi kezdésnél gyengébben áll mindhárom devizával szemben, 3,9 százalékkal az euró, 5,8 százalékkal a dollár és 2,9 százalékkal a svájci frank ellenében. Az év eleje óta a forint az euróval szemben 1,8 százalékkal, a dollár ellenében 3,1 százalékkal, a svájci frankkal szemben 3,4 százalékkal gyengült. (MTI)