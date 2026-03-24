Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

A forint tegnapi jó formája már a múlté

Kedden gyengült a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az eurót este hat órakor 391,57 forinton jegyezték a kora reggeli 388,68 forint után, a dollár jegyzése 337,58 forintra ment fel 335,45 forintról, a svájci franké pedig 427,24 forintra 425,52-ről.

A forint így az euróval szemben 0,7 százalékkal, a dollárral és a svájci frankkal szemben pedig 0,6 és 0,4 százalékkal gyengült kedden nap közben.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa kedden változatlanul 6,25 százalékon hagyta a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle sem változott. Varga Mihály, a jegybank elnöke a monetáris tanács kamatdöntő ülését követő online sajtótájékoztatón továbbra is indokoltnak nevezte az óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítést, a geopolitikai feszültségekből fakadó inflációs kockázatok és a bizonytalan pénzügyi piaci környezet okán.

Kedd esti jegyzésén a forint a márciusi kezdésnél gyengébben áll mindhárom devizával szemben, 3,9 százalékkal az euró, 5,8 százalékkal a dollár és 2,9 százalékkal a svájci frank ellenében. Az év eleje óta a forint az euróval szemben 1,8 százalékkal, a dollár ellenében 3,1 százalékkal, a svájci frankkal szemben 3,4 százalékkal gyengült. (MTI)

Ez lett a vége: egyeduralkodót neveltek a magyar kriptopiacon

Egyetlen, a magyar kormányzat hiperszigorú feltételeinek megfelelő kriptovalutás befektetési szolgáltató érhető el az országban.

Így nyomja agyon az olajár a tőzsdei jó híreket

Szép és jó lenne minden, de a fránya olajár közbeszólt.

Biztos hogy erre? Nézze csak, mit ér a forint

Nagy meneteléssel kezdte a hetet a magyar fizetőeszköz. Aztán jött a másnap.

Megvették Trump szavait, ki is zöldült Amerika

Irán ügyében hozott meg fontos döntést az amerikai elnök, ez segített a hét első napján.

Elkapta a hétfői lendület a forintot

A magyar deviza árfolyama hétfőn erősödni tudott a bankközi kereskedésben.

Amikor már az arany sem véd: vaskos mínuszok a tőzsdén

Minden nemesfémtől szabadulni kezdtek a hét elején a befektetők. Egyre súlyosabb aggályok a háttérben.  

A forint a fellegekbe száll az iráni bombázások lefújása után

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytatnak Iránnal, és így elhalasztja az ország erőműveinek beígért bombázását.

olaj_olajpiac_koolaj_olajos_hordo

Tragédia: az iráni vegyi eső elmoshatta az olcsó kőolajat, akár évekre

Hol vannak már a nagy amerikai ígéretek a néhány órás, napos katonai beavatkozásról. Mára az olajpiac is áldozatul esett az iráni háborúnak.

Biztosan tudni akarja, hogyan indította a forint a hetet?

Talán jobb a tudatlanság most.

Megint kiütötték a forintot

Ismét csúnyán gyengült a magyar fizetőeszköz.  

