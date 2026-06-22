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A forinterősödés már elért egy olyan szintet, ami már senki számára nem közömbös – Klasszis Podcast

Izsó Márton - Csabai Károly

Pleschinger Gyula Márkkal, a Wood & Company magyarországi vagyonkezelési részlegének vezetőjével a keddi kamatdöntés előtt beszélgettünk a világgazdaságban zajló folyamatokról, azok várható magyarországi hatásairól. 

Beszélgetésünk apropóját az adta, hogy a Wood & Company nyerte el a lapcsoportunk által első alkalommal kiírt vagyonkezelési díjak közül Az Év Klasszis Privátbanki és Vagyonkezelői Innovációja Díj 2026-ot, amelyet a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 című konferenciánkon adtunk át. Ez ugyanakkor arra is alkalmat adott, hogy kikérjük a cég magyarországi vagyonkezelési részlegét vezető Pleschinger Gyula Márk véleményét az aktuális és izgalmas világgazdasági folyamatokról.

Például arról, mennyire tekinthető kvázi véglegesnek a közel négy hónapos háborúskodás után megkötött iráni-izraeli (amerikai) béke, aminek pozitív hatása a világpiaci kőlajárak esésében máris tükröződik. Szükség is volt erre, hiszen az inflációs nyomás keresztúlhúzta a vezető jegybankok terveit, az Európai Központi Bank már emelt is, az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed azonban átmenetileg letett a csökkentésről, pedig új vezetőjétől ezt az őt jelölő Donald Trump elvárja.

Idehaza más szelek fújnak. A Tisza Párt történelmi választási sikere, az euróbevezetés nem is olyan távoli bevezetésének kilátásba helyezése és az EU-s források hozzáférhetőségének biztosítása ötéves csúcsra lökte a forintot az euróval szemben. Ami a külföldi nyaralásra készülőket érthetően felvidította, ezzel szemben a hazai idegenforgalmi vállalkozásoknak és az exportra termelő cégeknek – különösen a kkv-knak – nem jött jól.

Ilyen helyzetben kell döntenie kedden a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának. Az, hogy csökkenti a kamatot, nem lehet kérdés, a mérték már annál inkább. Pleschinger Gyula Márk elmondta, ha ő lenne az egyik tanácstag, mire szavazna.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja meg: 

0:00 Beköszönés.

8:37 Trump kiszámíthatatlansága egyben befektetési lehetőségeket teremt?

11:19 Az iráni-izraeli (amerikai) konfliktus piaci tanulságai

17:52 Érdemes aranyba is tenni a megtakarításainkból?

26:00 Szemben a világgal: ők kamatot emelnek, mi csökkentünk?

32:07 Elkezdtek csökkenni a lakossági állampapírok kamatai.

36:26 Az euróbevezetésről.

39:30 Elköszönés.

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