A frászt hozta ránk a forint

A héten napról napra gyengült a forint, csütörtökön érte el mélypontját, utána korrigált, de így is gyengébben zárt, mint ahol nyitott.

Az eurót hétfő reggel hét órakor 384,68 forinton jegyezték a bankközi devizapiacon, majd gyengülni kezdett, s csütörtökön reggel a 390-es szint fölé ment. A dollár jegyzése 327,80-ról 333 forint közelébe jutott, míg a svájci franké még ennél is jobban, 411,87-ról 418,291 forintra zuhant.

Ennek több oka is van. A Varga Mihály jegybankelnök által kedden, a Monetáris Tanács ülése – melyen változatlanul hagyták a 6,5 százalékos alapkamatot – utáni sajtótájékoztatón elmondottak felerősítették azokat a piaci várakozásokat, melyek szerint a Magyar Nemzeti Bank a jövő év első negyedében elkezdi a kamatcsökkentéseket. Márpedig ha így tesz, akkor a magyar és az európai kamatszint közötti különbség szűkülése csökkenti a forint vonzerejét a befektetők szemében.

Egyelőre fellélegezhetünk
Fotó: DepositPhotos.com

Az sem segített, hogy a forint szerdán egy olyan úgynevezett technikai szintet lépett át, amikor 388 fölé került az euróval szemben, ami eladási hullámot indított el. Emellett a magyar gazdaság 2025-ös teljesítményével kapcsolatos bizonytalanságok, a magas államadósság-finanszírozási költségek és a költségvetési hiánycéllal kapcsolatos elemzői kételyek is nyomást gyakoroltak a hazai devizára.

Végül, de nem utolsósorban a globális piaci környezet is számunkra kedvezőtlenül változott, a nemzetközi kereskedelmi feszültségek és a dollár erősödése a feltörekvő piaci devizákat, köztük a forintot is negatívan érintették. Pénteken aztán jelentős korrekció történt, így az euróért 386,466, a dollárért 330,033, a svájci frankért 414,895 forintot adtak a bankközi devizapiacon.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

