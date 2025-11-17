A használt ingatlanoké a lakáshitelpiac – ám az Otthon Start javíthat a helyzeten

Az idei év első kilenc hónapjában folyósított lakáshitelek összegének több mint 77 százalékát használt lakás vásárlására fordították az adósok, a szerződések számánál pedig még magasabb lehet ez az arány – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Az Otthon Start Program új szerződéseivel ugyanakkor nőhet az új ingatlanok aránya a friss szerződéseken belül.

Stabilan magas szinten mozog a használt ingatlan vásárlására fordított összeg aránya az idén megkötött lakáshitel-szerződéseknél. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a szeptember végéig kihelyezett közel 1170 milliárd forintból 904 milliárdot használt lakások vásárlására fordítottak az ügyfelek, ami 77,2 százalékos arányt jelent: ez nagyjából megegyezik az egy évvel korábbival – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A szerződések számánál – teszi hozzá – vélhetően ennél is magasabb lehet a használt ingatlanok részesedése, hiszen az új lakások vásárlásánál, építésénél az igényelt összeg sokszor jóval magasabb az átlagnál.

A felújításoké a legkisebb szelet

A jegybank adatai szerint az új lakások vásárlására fordított lakáshitelek összeg szerinti aránya kissé emelkedett 2024. első kilenc hónapjához képest – 9,9-ről 10,5 százalékra nőtt –, ám az építéseknél, bővítéseknél közel egy százalékponttal, 6,4 százalékra olvadt éves összevetésben a kimutatott arány. Felújítási és egyéb célra pedig csak valamivel több mint 68 milliárd forintot fordítottak a lakáshiteles ügyfelek, ami a teljes torta nem egészen hat százalékos szeletét jelentette – ami még mindig érezhető mértékű emelkedést tükröz az egy évvel korábbi 5,4 százalékhoz képest.



„A használt lakások dominanciája tartós jelenség a piacon, ám a 77 százalék feletti arány sokéves összehasonlításban is magasnak számít” – mondta Gergely Péter. A megszokottnak tekinthető, 70 százalék körüli arányon csak a Zöld Otthon Programhoz köthető, energetikai szempontból korszerű ingatlanok vásárlására fordítható támogatott kölcsön kihelyezései tudtak módosítani: a zöld hitelek folyósításai nyomán 2022. első kilenc hónapjában 56 százalék alá csökkent a használt lakások vásárlására fordított hitelek súlya a piacon.

Az Otthon Start hitel módosíthatja az arányokat

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint ugyanakkor a szeptemberben elindult Otthon Start Program a lakáshitelezésen kívül a lakásépítéseknél is friss lendületet hoz majd, amelynek nyomán az új ingatlanok aránya érezhetően emelkedhet a felhasználási célokon belül. Ezt a várakozást alátámasztja – teszi hozzá Gergely Péter –, hogy a kormányzat is igyekszik ösztönözni az Otthon Start Program feltételeinek megfelelő új lakások építését, egyebek mellett azzal, hogy kiemelt beruházássá nyilvánítja az érintett projekteket.

Ezek a lakások persze nem azonnal jelennek meg a kínálatban, de a piaci hatásuk a jövő évben már feltétlenül érezhető lehet – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A BiztosDöntés.hu Otthon Start hitel kalkulátora szerint mindenesetre a 3 százalékos kamatozású hitel értékesítésére a felhasználási céltól függetlenül is kiemelt hangsúlyt helyeznek a pénzintézetek.

Az Erste a most futó akciójában 200 ezer forint jóváírást ad az Otthon Start hitel mellé, ha azt folyósítják, és az adós pozitív marketing nyilatkozatot is tesz. Vagyon- és törlesztésvédelmi biztosítás megkötésével, illetve új ügyfélként való számlanyitással további 40-40 ezer forintos egyszeri jóváírás is szerezhető az Ersténél, tehát az ajándékpénz összege akár a 360 ezer forintot is elérheti, ha ketten igénylik a hitelt.

A Gránit Bank 2,85 százalékos, éves kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt, és 200 ezer forintos egyszeri jóváírást is ad mellé. A pénzintézet emellett átvállalja, illetve visszatéríti a hitelhez kapcsolódó induló költségek egy részét is: utóbbiak közül például nem számítják fel a folyósítási jutalékot sem. A kedvezmények feltétele, hogy az adósok vállalják, hogy együttesen legalább 250 ezer forint rendszeres havi jövedelem jóváírás érkezik a banknál vezetett számlájukra – már a kölcsön folyósítását megelőzően is.

A MagNet Banknál 100 ezer forint értékű IKEA elektronikus utalványt adnak az Otthon Start hitelhez, ám ehhez az kell, hogy az igénylő december 31-ig közvetlenül a banknál kérjen legalább 10 millió forint összegű kölcsönt, valamint folyósításkor folyószámlával is rendelkezzen a pénzintézetnél. A MagNet Bank szintén nyújt kedvezményeket az induló költségeknél.

A K&H az Otthon Start igénylőinek 200 ezer forintos egyszeri jóváírást ad, miközben az új bankszámla nyitásáért 60 ezer forint ajándékpénz is járhat, ha teljesülnek az előírt feltételek: így két igénylőnél akár 320 ezer forint is lehet az ajándékpénz összege.

Az MBH Bank az Otthon Start hitelnél 200 ezer forint egyszeri jóváírást ad 10 millió forintot elérő vagy meghaladó kölcsönösszegnél, ami újabb 20 ezer forinttal egészülhet ki, ha az igénylés benyújtása és a folyósítás között az ügyfél lakás-takarékpénztári szerződést is köt a Fundamenta-Lakáskasszánál.

Az OTP Banknál egy éves türelmi idővel is igényelhető a támogatott kölcsön, amelynek időszaka alatt csak kamatot törleszt az ügyfél.

A CIB Bank a december 31-ig futó akciójában 250 ezer forintos, egyszeri jóváírást ad az Otthon Start hitel mellé.

Az UniCredit Bank kedvezményes, évi 2,9 százalékos kamattal kínálja az Otthon Start hitelt, és egy havi részletet – de minimum 100 ezer forintot – visszatérít az igénylőknek.