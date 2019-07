A hazai gyorsjelentési szezon is elindul, dübörög a 4iG, tényleg vág kamatot a Fed?

Külföldön már hetek óta sorjáznak a tőzsdén forgó cégek második negyedéves adatai, Magyarországon azonban csak most indul a szezon, a leginkább szem előtt lévő blue chipek közül a Mol pénteken teszi közzé főbb számait. Addig is a befektetőket idehaza az állami megrendeléseket sorra nyerő 4iG és a Fed szerdán esedékes kamatdöntő ülése tarthatja lázban. Nem csoda, hogy szakértőnket is ezek a kérdések foglalkoztatták hétfő reggel.