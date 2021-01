A Heineken többszázmilliós beruházásának felét kifizeti a magyar kormány

Minden eddiginél nagyobb buborék következik a tőkepiacokon?

Tavaly az olaj drasztikus esésénél sokkal több minden történt az árupiacokon, számos termék ára két számjegyű mértékben emelkedett, olyan is volt, amely nagyjából megduplázódott. A részvénypiacok is jól állnak, új csúcsok közelében, és két nagy hullámban a kriptodevizák soha nem látott szintekre ugrottak. Mi lehet ennek az oka, és az idén is kitart-e ez a folyamat?