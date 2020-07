A hét videója - Kell-e nekünk ennyi új irodaház?

Egyre nő a fenntartható befektetések iránti igény

A fenntarthatóság a klímavédelmen túl etikus vállalatirányítást vagy szociális érzékenységet is jelent, és ez nemcsak a cégek működésében egyre fontosabb, hanem a lakosság, a befektetési alapok, és azok kezelői számára is. Lehet, hogy most a járványhelyzet miatt rövidtávon máshova került a hangsúly, hosszútávon továbbra is a fenntarthatóság lesz az egyik legfontosabb kérdés - nyilatkozta lapunknak Pekár Dávid, a Raiffeisen Alapkezelő portfoliómenedzsere.