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A hordható vagyontól a mesterséges intelligenciáig – Így fektet be a magyar elit

Herman Bernadett
Herman Bernadett

A hazai szupergazdagok portfóliójában a legnagyobb szelet valamilyen tulajdonosi részesedés vállalkozásokban: piaci értéken a cégek több mint 60 százaléka a leggazdagabb egy százalék tulajdonában van. Az ingatlanpiaci lelkesedés kifulladt, a lakossági állampapírok dominanciája véget ért – ma már az aktív vagyonkezelés és a globális diverzifikáció az úr.

Birkin-táska, luxusautó, ékszerek, első vonalbeli divatházak ruhadarabjai, jachtok, fényűző ingatlanok vagy éppen magánrepülők – számtalan külső jele van annak, ha valaki szupergazdag, és ezt meg is akarja mutatni a nagyvilágnak. A drága órák, ékszerek, kiegészítők sok esetben befektetésként is megállják a helyüket, a Hermes divatház Birkin-táskái például már a megvásárlásuk után többszörös áron adhatók el a másodpiacon, de tartják az értéküket a Rolexek és persze az ékszerek, ingatlanok is.

A Knight Frank Wealth Report legfrissebb adatai szerint a globális elit portfóliójában a luxusórák és a ritka borok értéke az elmúlt évtizedben több mint 100 százalékkal nőtt. Magyarországon is megfigyelhető ez a tendencia: a hazai milliárdosok már nem csupán divatból vásárolnak Rolexet vagy Patek Philippe-et, hanem mert ezek a tárgyak likvidebbek és értékállóbbak, mint sok tőzsdei részvény. Egy ritka Birkin-táska vagy egy limitált szériás ékszer kollekció ma már a családi vagyonkezelés szerves része, hiszen a „hordható vagyon” könnyen mozgatható és válságálló.

Egy struccbőr Birkin-táska. Az ára 8-10 millió forint is lehet
Egy struccbőr Birkin-táska. Az ára 8-10 millió forint is lehet
Fotó: Wikipedia Commons

A szupergazdagoknál a vagyontárgyak fele

Az biztos, hogy a hazai háztartások értéktárgyainak elég jelentős hányada a felső 1 százaléknál található. 2023-ban például a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legutolsó vagyonfelmérése szerint az értéktárgyak több mint 45 százaléka a legvagyonosabb 40 ezer családnál volt, és egy-egy ilyen család átlagosan csaknem 40 millió forintnyi értékes holmival rendelkezett. Ezeknél a családoknál volt ezen felül az összes nem pénzügyi eszköz 8,5 százaléka és a pénzügyi eszközök 37 százaléka is. A háztartások nettó vagyonának 20 százalékán ekkor ők osztoztak. 

Azóta pedig valószínűleg még nagyobbra nyílt az olló a felső 40 ezer és a többi háztartás között. A 2022-2023-as évek extrém magas inflációja ugyanis a szegények adójává vált. Miközben a vagyonos rétegek temérdek pénzt kerestek például az inflációt követő állampapírokon, az átlagos magyar családok megtakarítási képességét elvitték az emelkedő árak. 

Mégis miben van a gazdagok pénze?

Egy átlagos családnak a top 1 százalékban már 2023-ban is több, mint 1,2 milliárd forintnyi vagyona volt ingatlanban, ingóságban és különféle pénzügyi eszközökben, összesen nagyjából 50 ezer milliárd forintot jelentett ez akkoriban. Azóta ez az összeg jócskán felmehetett, a pénzügyi vagyon ugyanis nagyot nőtt az elmúlt években, és az ingatlanok ára is kilőtt. Nem volna meglepő, ha ma egy a felső 1 százalékba tartozó átlagos család vagyona már közel járna a 2 milliárd forinthoz. 

A legtöbb pénzt ez a réteg egyébként a vállalkozásaiban tartja, a teljes vagyonuk kétödöde valamilyen tulajdonosi részesedés különféle cégekben. A piaci értéket tekintve a vállalkozások több mint 60 százaléka a leggazdagabb egy százalék tulajdonában van. 

A tőzsdei részvények, befektetési jegyek nagyjából felét is a legvagyonosabb családok birtokolják, de ők azok, akik sok pénzt adnak kölcsön másoknak – ez lehet tagi kölcsön a cégeiknek –, de náluk volt 2023-ban a bankszámlákon lévő megtakarítások hatoda, és a készpénz-állomány 4,5 százaléka is, ami azóta valószínűleg tovább nőtt. Jelenleg egy ilyen átlagos család széfjében 8 millió forintnál is nagyobb összeg lapulhat bankjegyekben. 

A pénz a privátbankban

A családok jelentős része egy vagy több privátbanknak is az ügyfele, és szakértőkre bízza a vagyona kezelését. „Nálunk nem befektetési tanácsadás zajlik, hanem saját döntéseinkkel kezeljük az ügyfeleink portfólióit, más a szolgáltatásunk, könnyen lehet helyünk a befektetések kezelésében. A privát vagyonkezelésünk több mint 100 családnak nyújt jelenleg 660 millió forint átlagos vagyonnal portfóliókezelési szolgáltatást” – mondja Jávorka Imre, a Hold Alapkezelő vagyonkezelési üzletágának vezetője. 

A leggazdagabb családok jellemzően nem is munkajövedelemből élnek. A jövedelmük alig ötöde származik fizetésből vagy nyugdíjból. Ehelyett vállalkozói jövedelmük van jellemzően, nagyon sok pénzt vesznek fel a cégükből osztalékként, amit kiegészítenek az ingatlanok után kapott bérleti díjak és a befektetéseiken elért kamatjövedelmek. 

Hová hullott a kamateső?

A befektetési piacon 2025 első felének egyik legnagyobb tőkeáramlása a Prémium Magyar Állampapírok (PMÁP) kamatfizetéséhez volt köthető. A 7 ezer milliárd forint felett tetőző állományból mostanra alig 3 ezer milliárd forintnyi maradt. Nagy Márton, akkori nemzetgazdasági miniszter azt is elárulta, hogy volt 20 olyan milliárdos, aki több, mint 5 milliárd forintot tartott magyar állampapírokban, közülük 13-an csak PMÁP-ba több mint 5 milliárd forintot fektettek be. Összesen 200-nál is több olyan szuper gazdag magyar volt, aki millárdos nagyságrendben tartott tavaly év elején valamilyen magyar állampapírt, többségük PMÁP-ból is milliárdos nagyságrendben vásárolt. 

Az inflációkövető állampapírok vásárlásának a milliárdosok körében az szabott csak gátat, hogy ezekre a papírokra értékesítési korlátot vezettek be, az újabb sorozatokból egyre kevesebbet engedett vásárolni az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). A trükkös szupergazdagokat azonban ez sem állította meg. Volt, aki a PMÁP-nál is magasabb – 20 százalék fölötti – kamatot fizető Babakötvénybe fektetett be a gyermeke nevére több tízmillió, sőt százmillió forintot. Állítólag milliárdos összegű vásárlás is történt, ennek köszönhető, hogy 2024 februárjában vásárlási korlátot vezettek be a Babakötvényre, a limit most már csupán évi 1,2 millió forint. 

„A nagy kamatfizetés után a privátbanki ügyfelek mezőnye kettészakadt” – mondja Bozsogi Tamás, az OTP Bank Private Banking vezetője. Az ügyfelek egyik része élvezte ugyan a korábbi években magas kamatokat, de alapvetően kockázatkerülő, és emiatt továbbra is állampapírokat vásárolt. A másik rész viszont a magasabb kockázatot és az ezzel járó várhatóan magasabb hozamot választotta. Ez utóbbi kör befektetéseik széles skálán mozogtak; népszerűvé váltak a befektetési alapok, a részvények, a strukturált termékek és az ETF-ek, és a forinterősödés idején ezek devizában denominált verziói is. A legmagasabb vagyonú szegmens sokkal több egyedi papírt használ, a kötvény portfólión belül is főleg egyedi kötvényekben tartanak nagy értékű befektetéseket. 

Arany, részvények, ingatlanok

A nagyon vagyonos réteg befektetéseire már a lehető legmagasabb kockázatarányos diverzifikáció jellemző – mondja Czalbert László, MBH Bank Private Banking ügyvezető igazgatója. Az MBH-nál is az állampapír volt 2025 elejéig a sláger befektetés, de mivel az ügyfelek 2025 második felében is ragaszkodtak a két számjegyű hozamhoz, kénytelenek voltak ennek érdekében valamelyest nagyobb kockázatot vállalni. Ezt többnyire befektetési alap túlsúlyos portfóliókkal sikerült is elérni. Népszerűek voltak ezen belül is az abszolút hozamú alapok, és a devizakitettség is nőtt, ahogy erősödni kezdett a forint. 

A családi vagyontervezési szolgáltatás keretében fizikai aranyat is tudtak már vásárolni az ügyfelek, arra is nagy volt a kereslet. Az ingatlanok iránti lelkesedés azonban mostanra kifulladt, inkább a részvénypiacon keresik a lehetőséget a vagyonosok. A szupergazdag magyarokra egyébként jellemző az is, hogy az ingatlanvagyonukat is diverzifikálják, vagyis nem csak Magyarországon, de külföldön, például Horvátországban, Spanyolországban is vettek ingatlant. 

Izgalmas befektetés emellett a termőföld, a leggazdagabb magyar politikusok, képviselők vagyonnyilatkozataiban több tucat szántóföld, erdőterület is szerepel. Sőt a vagyonnyilatkozatok alapján akadnak olyan szupergazdagok is, akik nem is tartanak mást, csak ingatlanokat és földeket, sem értékpapírban, sem bankban nincs megtakarításuk. 

Izgalmas kérdés a generációváltás

A magyarországi top 1 százaléknál most zajlik az egyik legkritikusabb folyamat: a rendszerváltás környékén alapított birodalmak generációváltása. A „vagyonos 40 ezer” családfőinek jelentős része a nyugdíjas éveiben jár már, és az örökösök – akik gyakran külföldi egyetemeken szocializálódtak – már más befektetési szemléletet hoznak haza. 

Ők azok, akik az ingatlan és a készpénz helyett a kriptoeszközöket, a fenntarthatósági (ESG) alapokat és a kockázati tőke-befektetéseket keresik. 

Ez a váltás kényszeríti a privátbanki szolgáltatókat is a megújulásra: már nem elég a biztonságos állampapír, a fiatalabb milliárdosok már a mesterségesintelligencia-alapú algoritmusokat és a globális tech-óriások (Nvidia, Microsoft) közvetlen elérését követelik meg. Az külön kihívás lehet, hogy Magyarországon jelenleg a szabályozói környezet miatt a kriptoeszközökkel nehéz jogszerűen kereskedni. Csak olyan kereskedőnél lehet kriptoeszközöket adni-venni, amelyek regisztrálták magukat valamely validátornál, ennek köszönhetően sok korábbi nagy szereplő kiszorult a magyar piacról. A hazai nagybankok sem foglalkoznak kritovalutákkal. 

Magukba is befektetnek

A milliárdosok nemcsak pénzügyi eszközökbe, műkincsekbe vagy ingatlanba fektetnek, de saját magukba is. A szupergazdagok egyik legfontosabb befektetése ma már az egészség és az oktatás. A privát egészségügyi szolgáltatásokra, a preventív szűrésekre és a világszínvonalú magánoktatásra fordított összegek nem csupán költségek, hanem a „humántőke” megőrzésének eszközei.

A felső 1 százalék tudja: a legnagyobb gazdasági válság idején is csak az a tudás és az az egészségi állapot marad meg, amibe korábban invesztáltak. Ezért is van, hogy a budapesti luxus-magánklinikák és a svájci bentlakásos iskolák klienskörének magvát továbbra is ez a szűk réteg alkotja, de a legdrágább magániskolák, például a British International School Budapest diákjai között ott ülnek a Top 100 leggazdagabb család gyerekei közül is sokan. 

Izgalmas lesz az idei év

A 2026-os év izgalmasan indult, február végén az iráni háború, áprilisban a magyarországi választások is hatással voltak a piacokra. Bár a tőzsdék azonnal esni kezdtek, a kőolaj és gázárak pedig elszálltak az iráni válság után, a privátbanki ügyfelek körében nem uralkodott el a pánikhangulat – mondta Parádi-Varga Tamás, SPB vezérigazgatója. Az SPB ügyfelei a devizás megtakarításokat kedvelik, az erős forintárfolyamnál szívesen vásárolnak eurós vagy dolláros papírokat.

Az iráni háború kitörésekor az OTP-nél átrendezték a portfóliókat, keresték a jó beszállási pontokat az ügyfelek – mondja Bozsogi Tamás. Az árupiacokról az aranyat már 3-4 éve ajánlja az OTP az ügyfeleknek, és a kőolaj iránt is van érdeklődés, de azzal főleg csak a gyakorlott és kockázatvállaló befektetők foglalkoznak. Az árupiacokba leginkább befektetési alapokon, ETF-eken keresztül fektet be az elit.

Az MBH Banknál is sok ügyfél használta ki a megugró volatilitást, hogy hozamot érjen el. Vannak, akik az energiaárakkal is kereskednek, illetve a kockázati étvágytól függően az arany és az ezüst továbbra is vonzó alternatíva lehet, a klasszikusnak mondható befektetési formákat tekintve pedig az abszolút hozamú alapok iránt érdeklődnek a befektetők. Mivel a tőzsdéken nagyok a mozgások, ezért az indexek is érdekesek a számukra – magyarázza Czalbert László.

Az áprilisi választások eredménye is biztosan hatással lesz a magyarországi befektetési piacra. Az első reakciók pozitívak voltak, a forint erősödni kezdett, a részvények árfolyama emelkedett. Ennél is izgalmasabb, hogy Magyar Péter, az új miniszterelnök elkötelezte magát az euró bevezetése mellett, ami várhatóan a forint árfolyamának stabilizálódását, az állampapírok hozamának csökkenését hozhatja magával. 

E cikk A 100 leggazdagabb magyar című kiadványban jelent meg, amely megvásárolható a hirlapárusoknál, a Libri könyvesboltokban és megrendelhető a magazin honlapján.

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