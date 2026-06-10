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Befektetés Nyugdíj, öngondoskodás

A hozam önmagában nem elég: ezek lettek a legjobb nyugdíjpénztári portfóliók

mfor.hu

Első alkalommal díjazták a nyugdíjpénztári portfóliókat a Klasszis-gálán, ahol öt kockázati kategóriában hirdettek győztest 10 év eredményei alapján.

Június 9-én, a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencia keretein belül adta át a Privátbankár.hu, az Mfor és a Piac&Profit online újságokat magában foglaló Klasszis Média a privátbanki, vagyonkezelői és nyugdíjpénztári díjakat.

A szakmai rendezvényen Magyarország makrokörnyezetéről, a költségvetési helyzetről és az adóreform-kilátásokról Oszkó Péter korábbi pénzügyminiszter adott összefoglalót, Somogyi Zoltán szociológus, a Political Capital társalapítója pedig az új kormány első heteinek tapasztalatait, a kabinet lehetőségeit és kockázatait ismertette. A konferencián a vagyontervezés legújabb trendjeivel és a privát vagyonok jövőjével előadások és panelbeszélgetések keretében foglalkoztak a téma legjobb szakértői.

Oszkó Péter korábbi pénzügyminiszter, kockázatitőke-befektető Képgaléria
Oszkó Péter korábbi pénzügyminiszter, kockázatitőke-befektető
Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

A Klasszis díjak történetében 2026-ban első alkalommal értékelték külön a nyugdíjpénztári portfóliókat. A szervezők a már ismert, objektív módszertant alkalmazták továbbfejlesztett formában, amely a hozamok mellett a kockázati mutatókat és az árfolyam-ingadozásokat is figyelembe veszi.

Az értékelésbe azok a széles körben elérhető portfóliók kerülhettek be, amelyek elszámolóegységeinek napi árfolyamai a Magyar Nemzeti Bank honlapján legalább 10 évre visszamenőleg elérhetők. További feltétel volt, hogy az érintett portfóliók az elmúlt naptári évben pozitív hozamot érjenek el.

A portfóliókat öt kockázati kategóriába sorolták. Az egyes kategóriákban szereplő portfóliók értékelésénél az eltérő kockázati besorolás és a célközönség különbözősége miatt több modellt alakítottak ki. A módszertan lényege, hogy az értékelésnél nemcsak az számít, mekkora hozamot értek el a portfóliók, hanem az is, hogy ezt milyen kockázati szint és milyen ingadozás mellett tudták felmutatni.

Az idei győztesek a következők:

  • Az év Klasszis Nyugdíjpénztári Portfóliója 2026 – Konzervatív kategória: OTP Nyugdíjpénztár – Kockázatkerülő portfólió
  • Az év Klasszis Nyugdíjpénztári Portfóliója 2026 – Óvatos kategória: Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár – Klasszikus portfólió
  • Az év Klasszis Nyugdíjpénztári Portfóliója 2026 – Kiegyensúlyozott kategória: Gondoskodás Nyugdíjpénztár – Kiegyensúlyozott portfólió
  • Az év Klasszis Nyugdíjpénztári Portfóliója 2026 – Növekedési kategória: Pannónia Nyugdíjpénztár – Rubin portfólió
  • Az év Klasszis Nyugdíjpénztári Portfóliója 2026 – Dinamikus kategória: Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár – Kockázatvállaló portfólió

A díjak célja az volt, hogy a nyugdíjpénztári piacon is láthatóvá váljanak azok a portfóliók, amelyek hosszabb időtávon, kockázatukhoz mérten tudtak kiemelkedő teljesítményt nyújtani. A szervezők szerint a módszertan ezzel a megtakarítók és a szakmai szereplők számára is hasznos tájékozódási pontot adhat.

A nyugdíjpénztári díjak mellett a rendezvényen átadták a privátbanki, a privátbankári, a bizalmi vagyonkezelési szakértői és az innovációs elismeréseket is.

Az összes átadott díj listáját a rendezvenyek.klasszis.hu weboldalon lehet böngészni.  A weboldalon az egyes díjak szabályzata, pontos módszertana is megtalálható.

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