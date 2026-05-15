A kínai-amerikai csúcs sem hűti a forint árfolyamát

Az eurót 7 óra után nem sokkal, 359 forint 56 filléren jegyezték, 2 forinttal magasabban, a csütörtök esti 357 forint 43 fillérnél. A dollárral szemben 308 forint 80 fillérig ment fel a magyar fizetőeszköz, a svájci frankkal szemben pedig 392 forint 92 fillérig gyengült a hazai deviza. Eközben az euró-dollár 1,1678-ról 1,1646-ig jött le, vagyis, kismértékben erősödött a dollár.

