A könnye is kicsordul örömében annak láttán, mit művel a forint

Nem indult jól augusztus első teljes hete a forint számára az euróval szemben. A múlt péntekihez képest gyengült, az uniós pénz egységét 397,92 helyett 398,35 forinton jegyezték. Sőt, kedd délelőtt már 399,71-en is járt, ám utána erősödni kezdett. Pénteken délután a 395-ös szint alá is benézett a forint euróval szembeni árfolyama, s bár azt követően kicsit korrigált, a 395,307-es heti záróérték így is régóta, egész pontosan tavaly szeptember óta nem látott magasság a hazai fizetőeszköznek.

A dollárral szemben is hasonlóan mozgott a forint, azzal a különbséggel, hogy már a hétfőt is erősebben kezdte, 343,97 forinton a múlt pénteki 344,41-gyel szembenl, s bár utána kedden 346,578-ig gyengült, pénteken már 338,571-ig is izmosodott, mielőtt egy testesebb korrekció után 339,555 forinton zárja a hetet a zöldhasú jegyzése. Ilyen alacsony szintre az euróhoz képest jóval korábbi időkig kell visszalapozni, még az orosz-ukrán háború kitörése előtt közvetlenül, 2022. február 21-én cserél gazdát a 340 forintos szint alatt az amerikai pénz.

Ami a harmadik vezető devizát, a svájci frankot illeti, a 427,25 forintos hétfői kezdést pénteken már csak 419,370-et kellett adni a bankközi piacon a helvét fizetőeszközért, amely végül ha hajszállal is, de a hetet a 420-as szint felett hagyta maga mögött. Erre több mint négy hónapja nem volt példa.