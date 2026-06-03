A magyar sztorit nagyon szeretik a befektetők – Klasszis Podcast

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:
01:20 Mit okoz a kormányváltás a befektetési piacon?
11:00 Jöhetnek olyan jogszabályok, amelyek jelentősen befolyásolják a befektetők döntéseit?
14:00 Újra verseny lesz a magyar gazdaságban?
17:40 Túl erős a forint?
24:00 Az iráni válság hogyan hat a globális trendekre?
34:00 Az arany slágertermék marad?
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