A magyar tőzsde lefelé csorog, Európa felfelé pislog

Idehaza a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 0,2 százalékkal csökken mindössze, jelenleg 145 176 ponton a tőzsde. A forgalom 3,7 milliárd forint. Az OTP 0,3 százalékkal csökkent, 46 750 forinton jár. A MOL 0,6 százalékot veszített eddig az értékéből, jelenleg 4474 forinton. A Magyar Telekom 0,4 százalékkal erősödik, 2760 forinton. A Richter pedig 0,3 százalékkal emelkedik, 11 740 forinton jár.

Az európai tőzsdemutatók 0,7 és 0,9 százalék közötti mértékben erősödnek.

A forint árfolama a devizapiacon kissé gyengül. Az euró jelenleg 362 forint 90 filléren áll. Az euró-dollár jegyzése 1,1515.