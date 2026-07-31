1p

Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?

Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?

Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest

Foglalja le helyét most >>

Befektetés BUX Dax Forint Tőzsde

A magyar tőzsde lefelé csorog, Európa felfelé pislog

mfor.hu

Tizedszázalékokban mérhető csak a tőzsde mozgása.

Idehaza a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 0,2 százalékkal csökken mindössze, jelenleg 145 176 ponton a tőzsde. A forgalom 3,7 milliárd forint. Az OTP 0,3 százalékkal csökkent, 46 750 forinton jár. A MOL 0,6 százalékot veszített eddig az értékéből, jelenleg 4474 forinton. A Magyar Telekom 0,4 százalékkal erősödik, 2760 forinton. A Richter pedig 0,3 százalékkal emelkedik, 11 740 forinton jár.

Az európai tőzsdemutatók 0,7 és 0,9 százalék közötti mértékben erősödnek. 

A forint árfolama a devizapiacon kissé gyengül. Az euró jelenleg 362 forint 90 filléren áll. Az euró-dollár jegyzése 1,1515.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Devizapiaci szélcsendben próbálja tartani magát a forint

Devizapiaci szélcsendben próbálja tartani magát a forint

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben, filléres mozgások voltak a nemzetközi bankközi devizapiacon.

Fájhat a feje a forint miatt – ennyiért adják az eurót

Fájhat a feje a forint miatt – ennyiért adják az eurót

Nem volt jó napja a forintnak.

Nagyot üthet, ha Trumppal szembemennek – órák maradtak a piacmozgató döntésig

Nagyot üthet, ha Trumppal szembemennek – órák maradtak a piacmozgató döntésig

Az előjelek alapján nemcsak maga a döntés, hanem annak értelmezése és piaci kontextusa is komoly izgalmakat tartogat.

Mi történt? A forint villantott, aztán valami megváltozott

Mi történt? A forint villantott, aztán valami megváltozott

A hét közepén illegeti magát a magyar fizetőeszköz.

Nem izgulta túl a forint a keddi kereskedést

Nem izgulta túl a forint a keddi kereskedést

Kevéssé változott, vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest kedden a bankközi piacon.

Kicsivel gyengébb lett a forint

Kicsivel gyengébb lett a forint

Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Mit csinált a forint? Nézze csak az árfolyamot!

Mit csinált a forint? Nézze csak az árfolyamot!

Felemás napja volt a forintnak.

Ez igen! Így durrantotta be a forint a hetet

Komoly erőt tudott felmutatni már a kezdésnél.

1000 milliárdos botrány az Eximbanknál

A minisztériumi átvilágítás négy olyan nagyvonalú állami hitelügyletet tárt fel, amelyeknél az eljárási szabályokat felrúgva, politikai nyomásra dönthettek. A Tiborcz Istvánhoz és Szíjj Lászlóhoz köthető projektek, az egyiptomi vasúti csőd, valamint Észak-Macedónia 90 milliárdos magyar adófizetői támogatása mind a nyomozó hatóságok elé kerül.

Trump egyre durvább: már bennfentes kereskedésből is vaskos hasznot húz?

Trump egyre durvább: már bennfentes kereskedésből is vaskos hasznot húz?

A cég rászolgált ugyan némi dorgálásra, de továbbra is úgy látszik: hiába a némileg visszaeső bevételek és a vártnál valamivel rosszabb egy részvényre eső profit, a sűrű, sötét fellegeket hamar kisöpörheti a nagy múltú IT-vállalat.   

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG