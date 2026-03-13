A magyarok negyede tart a nyugdíjas éveitől

Ez a második leggyakrabban említett egzisztenciális félelem Magyarországon, derül ki a cég megbízásából az Ipsos Zrt. által 2026 januárjában, 1000 fős mintán elvégzett országos reprezentatív kutatásból.

Ma minden ötödik magyar 65 év feletti, a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma eléri a 2,4 millió főt. Ez a több millió ember átlagosan 240–245 ezer forint nyugdíjból él havonta.

Ennek ellenére a nyugdíj előtt állók (55-65 évesek) csak negyede gondolkodik előre pénzügyeit illetően – derül ki a Provident egy másik, a vállalatcsoport kilenc országában végzett reprezentatív kutatásából.

„Az 50–55 éves kor az ideális időpont a felkészülés kezdetére. Ebben az életkorban a legtöbb felnőtt jövedelme eléri a csúcspontját, a gyermekek önállóvá válnak, a hitelek lezárulnak vagy jelentősen csökkennek” – hívja fel a figyelmet Sulyok László kereskedelmi és ügyfélélmény vezető.

A felmérésből kiderül az is, hogy a nyugdíjkorhatár közeledtével növekszik az egyéni felelősségvállalás aránya: a 45-54 éves korosztályban minden ötödik, míg az 55-65 évesek 23 százaléka nyilatkozta, hogy csak magára számíthat.

Pénzügyi öngondoskodás terén az idő a legértékesebb tőke: minél korábban kezdünk el készülni a nyugdíjas évekre, annál hatékonyabban dolgozik nekünk az idő és annál jobban érvényesül a kamatos kamat elve – hívja fel a figyelmet Horváth Attila, a Provident Pénzügyi Zrt. gazdasági igazgatója.

A hazai nyugdíj-előtakarékossági lehetőségeket is figyelembe véve, 55 éves kor fölött már a fegyelmezett, magas összegű befizetések és az adójóváírási plafon elérése a legfontosabb eszköz, tette hozzá.

A nyugdíjcélú megtakarítási formák közül a három legelterjedtebb: az önkéntes nyugdíjpénztárak szolgáltatásai, a nyugdíjbiztosítások, valamint a Nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) nyitása. Minél korábban szánjuk rá magunkat a takarékoskodásra, minél hosszabb a futamidő, annál jobban járunk, áll a közleményben.

Egy önkéntes nyugdíj-előtakarékossági kalkulátor számításai – ez az önkéntes nyugdíjpénztárak szolgáltatásait vetette össze, illetve az életkort, a 65 éves nyugdíjkorhatárt, valamint a havonta befizetett összeget (ez esetben havi 60 ezer forintot) vette figyelembe – a következő, jelentős összegbeli eltérések láthatók:

45 évesen elindított előtakarékosság esetén a 20 év alatt összegyűjthető összeg akár 30 998 000 Ft is lehet hozamtól függően;

50 évesen elindított előtakarékosság esetében 15 év futamidővel számolva ez akár19 834 000 Ft is lehet hozamtól függően;

55 évesen elindított előtakarékosság esetén 10 év a futamidő, amelynek végén akár 11 350 000 forintot is kivehetünk hozamtól függően.

A szemléletváltást segítendő a Provident edukatív sorozatot indít, amelyben szakértők bevonásával konkrét tanácsokat és ezáltal egy felkészülési tervet kínál az 55-65 év közötti korosztály számára. A sorozat témái között szerepelnek a pénzügyi célok kijelölése mellett a lelki tényezők, valamint az aktív élet elengedhetetlen szerepe is.

A demográfiai adatok szerint a férfiak átlagosan 14,5 évet, a nők 20,7 évet töltenek nyugdíjasként.

Ez azt jelenti például, hogy egy ma 55 éves nőnek akár két évtizednyi megélhetési biztonságról kell gondoskodnia, olvasható a cég közleményében.